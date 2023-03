Non solo Kessie, Calhanoglu ‘porta’ anche lui all’Inter: affare a zero

Dopo l’ex compagno al Milan il centrocampista turco potrebbe convincere anche il connazionale a sposare la causa nerazzurra, con evidenti limiti

Hakan Calhanoglu è diventato simbolo della capacità dell’Inter di risollevarsi dai problemi. Esattamente come accaduto nel recente passato, quando Simone Inzaghi aveva assoluta necessità di traslare il centrocampista turco in mediana al posto di Marcelo Brozović infortunato. Il calciatore ha fatto del suo meglio per trascinare il resto della squadra ed il suo supporto ha funzionato eccome, ma non è un solo uomo che fa gioco.

Questo il tecnico piacentino lo sa bene e vorrebbe poter rilanciare nuovamente le prestazioni della squadra, in sofferenza dopo la disfatta di Bologna, per continuare l’inseguimento al Napoli e blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Ebbene in questo lo stesso Calhanoglu potrebbe tornare nuovamente utile, anche nel prossimo futuro. In modo diretto, certo, ma non attraverso i suoi piedi. Si tratterebbe di mettere una buona parola sul mercato, come fatto diverse settimane orsono con Franck Kessié. L’ivoriano era stato adocchiato dalla dirigenza nerazzurra come potenziale componente della rosa per il prossimo anno, anche grazie alle soffiate dell’ex compagno al Milan. Poi il Barcellona ha chiuso le porte per volere di Xavi, ma quella è un’altra storia. Adesso Calhanoglu avrebbe messo in piedi la sua vena ascendente anche su un giovane portiere in forte crescita sul piano internazionale. Uno che potrebbe senza grosse difficoltà contestare lo scettro di André Onana tra i pali dell’Inter.

Calciomercato, Calha spinge Bayindir: idea Inter post Onana

Si tratta del ventiquattrenne turno Altay Bayindir, talento di proprietà del Fenerbahce con cui sarebbe arrivato all’ultimo anno di permanenza. Il calciatore, infatti, non sarebbe in procinto di rinnovare il proprio contratto con lo storico club di SuperLig per affacciarsi con coraggio al calcio che conta.

L’Inter, come anche altre grosse società europee, seguono con attenzione le sue gesta e i suoi picchi di crescita esponenziale avuti negli ultimi mesi. La fortuna per Giuseppe Marotta sarebbe quella di potervi mettere le mani a parametro zero, senza far pesare un cartellino importante sulle casse societarie. Al contempo, però, ci sarebbe da gestire la situazione dell’attuale titolare Onana: il camerunese genererebbe una bella plusvalenza essendo stato prelevato anch’egli a zero dall’Ajax, ma difficilmente si muoverebbe da Milano a patto di grosse occasioni della vita. L’Inter per lui rappresenta già un traguardo importante e neppure Inzaghi sarebbe disposto a scalzarlo tanto facilmente dal piedistallo che ha tanto duramente conquistato a scapito di Samir Handanovic.