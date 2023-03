Fuori dai piani dell’Inter: via libera per Mourinho

A fine stagione l’Inter dovrà risolvere alcune questioni aperte come quella relativa a Raoul Bellanova, in prestito dal Cagliari. Difficile che rimanga a Milano

L’Inter deve ritrovare continuità in campionato, lì dove le battute d’arresto sono state decisamente troppe per la squadra di Simone Inzaghi. La sconfitta di Bologna è stata la settima della stagione di Serie A dei nerazzurri, che dovranno lottare per il secondo posto.

Una sfida che conta diverse avversarie pericolose come Milan e Roma. Inzaghi dovrà quindi trovare la formula giusta per inanellare una serie di vittorie consecutive che in campionato, rispetto alle coppe, latitano. Non tutta la rosa interista però sembra sullo stesso piano. C’è anche chi come Raoul Bellanova appare come un pesce fuor d’acqua, fin troppo fuori dal progetto tecnico, impiegato col contagocce e dal futuro tutto da scrivere alla luce del prestito dal Cagliari che andrà risolto a fine stagione con un riscatto, o al contrario con un addio dopo appena una stagione. Effettivamente il laterale destro di Rho ha collezionato appena 13 presenze tra tutte le competizioni, e non si vede in campo dai 45 minuti dello scorso 23 gennaio nella sconfitta interna contro l’Empoli.

Calciomercato Inter, Bellanova sparito e fuori dai piani: occhio alla Roma

Un rendimento poco incisivo e soprattutto pochissime occasioni per Bellanova che nelle gerarchie interne è il terzo esterno destro dopo Darmian e Dumfries che si contendono tra di loro il posto da titolare.

Appena 308 i minuti raccolti in stagione da Bellanova che non ha quindi potuto esprimere il potenziale che si era intravisto con la maglia del Cagliari nell’annata della retrocessione. Tra giocatori in scadenza e prestiti da risolvere, come il suo, ci sono tanti interisti in bilico. Il classe 2000 è arrivato dalla Sardegna in prestito oneroso per 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a quota 7 milioni, cifra comunque non irrilevante nell’ambito di un’operazione del genere per un calciatore che di fatto ha impattato pochissimo.

L’Inter rifletterà quindi nei prossimi mesi sul da farsi in relazione all’esterno italiano che dovrà sfruttare ogni minima occasione a disposizione per dimostrare di poterci stare. Allo stato attuale difficile pensare possa rimanere. Qualora dovesse tornare a Cagliari ci potrebbe pensare però la Roma come alternativa a destra dove tra Karsdorp e Celik i problemi non sono mancati. In quel caso potrebbe pensarci il club giallorosso per dare a Mourinho un’alternativa giovane in panchina, ma da rilanciare.