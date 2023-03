Il Milan può battere l’Inter: colpo da 35 milioni

L’Inter si guarda già intorno per il futuro a caccia di talenti interessanti. Un nome per l’attacco piace anche al Milan che ha un vantaggio

L’Inter punta a trovare la giusta continuità in campionato per vincere anche il duello col Milan alle spalle del Napoli capolista. I rossoneri, come spesso capita, potrebbero essere anche avversari in sede di calciomercato per potenziali obiettivi in comune.

I duelli stagionali in termini di campo pendono dalla parte dell’Inter che ne ha vinto uno in campionato e soprattutto quello in Supercoppa Italiana che ha portato in dote ai nerazzurri il primo trofeo stagionale. Un confronto quello con i rivali che spesso si sposta anche in sede di calciomercato, a suon di papabili obiettivi che di tanto in tanto si sovrappongono. Un nome che è stato accostato ad entrambe le compagini di Milano è quello di Noah Okafor, attaccante svizzero classe 2000 in forza al Salisburgo e che lo stesso Milan ha anche affrontato e avuto modo di valutare da vicino nel doppio confronto avvenuto nella fase a gironi di Champions. Si tratta di un attaccante mobile e dall’ottimo talento che sa abbinare sia forza fisica e struttura che tecnica e capacità realizzative. Un bomber particolare e molto moderno che per ora ha messo a referto 10 gol e 4 assist in stagione con 3 marcature delle quali sul palcoscenico prestigioso della Champions, in un girone difficile con Milan, Chelsea e Dinamo.

Calciomercato Inter, anche il Milan su Okafor: colpo da 35 milioni

Già da qualche tempo ormai si parla della crescita dell’attaccante elvetico, che col Salisburgo ha a disposizione un ottimo trampolino di lancio che negli anni scorsi ha fatto esplodere un certo Erling Haaland.

Okafor ad ogni modo ha caratteristiche sia da prima che da seconda punta, oltre che da ala, ed ha ancora ampi margini di miglioramento. Doppia nazionalità per lui che ha anche il passaporto nigeriano, mixando stili in un progetto di potenziale bomber molto intrigante. Il centravanti, che compirà 23 anni il prossimo maggio, prosegue la sua crescita in Austria, ma è nel mirino di Inter e Milan con i rossoneri che però hanno le mani meno legate dal punto di vista economico rispetto ai nerazzurri, e nei prossimi mesi potrebbero accelerare trovando quantomeno un accordo di massima col ragazzo. Il cartellino costa inoltre parecchio ed è valutato dal Salisburgo sui 35 milioni di euro. Dopotutto il club targato Red Bull è una bottega molto cara.