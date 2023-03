Svolta Inter e Juve: ha avvisato l’agente

Le due rivali italiane seguono con attenzione i movimenti del centravanti in uscita dal Liverpool, potrebbe presto arrivare la decisione definitiva sul suo futuro

Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri condividono sul campo il medesimo obiettivo di migliorare il proprio rendimento stagionale, seppure su due binari paralleli che non sono necessariamente destinati ad incrociarsi entro il termine ultimo della disputa del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno infatti un largo vantaggio sui bianconeri in classifica, questi ultimi costretti a far fronte ai quindici punti di penalizzazione senza i quali sarebbero addirittura sopra i rivali.

Ma le sorprese il prossimo giugno potrebbero essere ben lontane dai risultati sportivi: ci sarà molto da lavorare in chiave mercato, per puntellare le rispettive rose in preparazione alla stagione che verrà. Da un certo punto di vista, entrambe hanno delle criticità da dover limare. L’Inter perderà Skriniar e probabilmente i due esterni di fascia, così come almeno uno tra Lukaku e Correa. La Juventus dovrà invece rivoluzionare il reparto di centrocampo, dando anche adito alle voci di un possibile – anche se lontano – addio di Vlahovic. Da una parte e dall’altra, dunque, sono stati valutati alcuni centravanti che potrebbero tornare utili. Si parla di obiettivi comuni, ma spesso distratti dalle attenzioni di altre grandi pretendenti di livello in Europa. Caso vuole che ci sia di mezzo anche il Barcellona, orientato sulla sostituzione di Robert Lewandowski e l’alternativa a Ferran Torres, non proprio convincente come prima punta. Le tre rivali di mercato potrebbero dunque avere ciascuna le proprie chance di affondo per il cartellino di Roberto Firmino, uno dei veri grandi profili a parametro zero della prossima estate.

Calciomercato, Firmino ‘pallino’ di Xavi: obiettivo conteso

Il centravanti e fantasista brasiliano lascerà il Liverpool dopo anni di meravigliose esperienze e grandi soddisfazioni, sia in Premier League che in Champions. La volontà è quella di aprire un nuovo ciclo di successi altrove, con la Serie A di sfondo. In particolare, l’Inter è stata affiancata a Firmino nelle ultime ore con toni solenni, tanto da far trasparire che ci possano essere contatti nei prossimi mesi. La Juventus osserverà da vicino, soprattutto nel momento in cui oltre la questione Vlahovic dovesse spuntare il dubbio sul riscatto di Milik.

Secondo gli spagnoli di ‘Madrid-Barcelona’, però, il brasiliano sarebbe sprecato per lo stile di gioco delle italiane, mentre avrebbe maggiore adesione nel campionato di Liga. A quanto pare anche i desideri del calciatore si confanno a questa lungimirante visione di mercato, con Xavi che sarebbe disposto a lasciargli un posto di primaria importanza nel suo scacchiere. Il messaggio ha raggiunto le orecchie dell’entourage dell’ex Hoffenheim, così da essersi messi in contatto con Laporta per caprine le intenzioni. L’unico grosso ostacolo per i ‘Culers’ verrebbe rappresentato dal possibile blocco di mercato annunciato da Tobas, a favorire dunque l’avanzata delle italiane e il sorpasso definitivo.