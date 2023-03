Con l’Inter è ai titoli di coda: “Separato in casa”

Le scelte di Inzaghi hanno penalizzato la sua ripresa delle redini del centrocampo nerazzurro, ora è realmente a rischio di un posto in squadra

La buona prova offerta dall’Inter contro il Lecce, avversaria in salute soprattutto nell’ultimo periodo, ha fornito a Simone Inzaghi la prova di quanto la sua squadra sia in grado di produrre quando ben disposta. Che possa dunque esser questo il punto di partenza o di ri-partenza verso una maggiore continuità di risultati in campionato.

La vera sorpresa è stata Henrikh Mkhhitaryan ancora a segno, così come non smentisce sé stesso neppure Lautaro Martinez. Le gerarchie iniziano a delinearsi anche per il futuro, con Hakan Calhanoglu che è stato in grado di risalirne in fretta. Giunto sulla sponda nerazzurra di Milano dopo aver lasciato quella rossonera a parametro zero, il centrocampista turco è stato un grande colpo di mercato. Soprattutto dal momento in cui ha preso il posto di Marcelo Brozović come playmaker basso. Una scommessa decisamente vinta. Ma chi è stato penalizzato dalla scelta ‘obbligata’ di Inzaghi è stato proprio il croato. Da diverse settimane è soltanto l’ombra del calciatore che era in precedenza, complice anche uno stato di forma oscillante. Il tecnico piacentino vuole però avere dalla sua uomini forti fisicamente, in grado di reggere il peso di almeno tre quarti di partita. Un limite che Brozovic non riesce a raggiungere ancora.

Calciomercato, Brozovic scalzato da Calhanoglu

Di recente Brozovic è stato persino immesso con prepotenza sul mercato da voci di corridoio abbastanza contrastanti, con il Barcellona di Franck Kessié sullo sfondo e l’ipotesi di uno scambio piuttosto viva.

Certo è che fino al termine della stagione, Brozovic potrà sempre tornare utile. A seguire, forse, la dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta potrebbe decidere di considerare realmente l’ipotesi cessione. Secondo Sandro Sabatini, ospite di ‘Pressing’, la storia d’amore con l’Inter è ormai conclusa: “Credo sia un piccolo separato in casa. Una dinamica ingrandita dagli infortuni, dal Mondiale, dal non ritrovare un posto da titolare. Lo è Calhanoglu: ha preso il posto del croato e ha fatto decisamente bene“, ha confermato il giornalista.

“Ha provato a prenderlo il Barcellona a gennaio e credo che se le cose restano così, in estate per Inzaghi un addio potrebbe essere meno traumatico“, ha quindi concluso Sabatini.