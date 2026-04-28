L’Inter cambia obiettivo: offerta da 20 milioni di euro

Svolta di mercato per i nerazzurri che starebbero aspettando la risposta dal top club

L’Inter non vuole farsi distrarre dalle voci extra campo che riguardano l’indagine su Rocchi e i vertici AIA. Anche perché, ad oggi, nessun calciatore, allenatore o dirigente nerazzurro risulta sotto inchiesta da parte degli inquirenti. E allora mentre Chivu prepara la squadra alla conquista dello scudetto e alla finale di Coppa Italia, gli uomini mercato si focalizzano sugli acquisti per la prossima stagione.

Tra i principali obiettivi in entrata c’è un nuovo portiere, con Marotta e Ausilio che da settimane sembravano aver scelto come prima opzione Guglielmo Vicario. Non fosse altro che per la voglia dell’estremo difensore friulano di tornare in Italia. Dove però è seguito anche dalla Juventus. C’è poi lo scoglio del costo del cartellino, con il Tottenham che non sembra accontentarsi dei 20 milioni di euro che l’Inter è disposta a offrire.

E allora, secondo il sito spagnolo fichajes.net, il club nerazzurro avrebbe cambiato obiettivo, virando su Andryi Lunin. Tanto che avrebbe già avanzato una proposta dello stesso importo al Real Madrid per il portiere ucraino, più gradito al fondo Oaktree rispetto a Vicario perché di tre anni più giovane. Ora l’Inter aspetta la risposta dei blancos, che potrebbero lasciarlo partire per permettergli di essere titolare in un altro top club.