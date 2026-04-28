Scandalo Var contro l’Inter, audio sparito: “Fatti i fatti tuoi”

Caos arbitri: la ricostruzione degli inquirenti rivela il clamoroso torto subito dai nerazzurri contro la Roma per il rigore di Ndicka su Bisseck

Altro che arbitri graditi e non graditi. In pochi giorni si è passati da un’Inter al centro del mirino per presunti favori ricevuti (cosa ridicola visto che poi lo scudetto lo vinse il Napoli) ad uno scenario diametralmente opposto. I nerazzurri, e i suoi tifosi già lo sapevano, anche stavolta sono vittime del sistema. Il riferimento è alla gara Inter-Roma finita 0-1 con un clamoroso rigore negato alla squadra di Inzaghi.

Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola, in merito all’episodio del fallo di Ndicka su Bisseck non sanzionato in campo dall’arbitro Fabbri e non sanato al Var da Di Bello, fa delle rivelazioni scioccanti. Mentre l’Avar Piccinini fa notare che probabilmente è rigore, gli viene risposto: “Fatti i fatti tuoi“. È stata fatto sparire, però, l’audio di quel momento: i magistrati impegnati nelle indagini non lo hanno più trovato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, sarebbe arrivata dal supervisore Gervasoni l’ordine di non intervenire per far concedere il sacrosanto rigore all’Inter che poteva cambiare la corsa scudetto. Di recente la giornalista Federica Zille, che conduce Open Var su Dazn, ha rivelato che l’episodio fu secretato da Rocchi e fatto ascoltare soltanto dopo che il campionato era finito. Ennesimo scandalo contro l’Inter.