Caso arbitri: “Prematuro dire che l’Inter non c’entra nulla”

Per ora non ci sono indagati: “Ma verrà fuori qualcosa, la Procura di Milano ha formalizzato capi di accusa”

Gli ultimi sviluppi della vicenda che coinvolge gli arbitri ed in particolare il designatore Rocchi e il responsabile Var Gervasoni sono stati una bella mazzata per tutti gli anti interisti. Non risultano tesserati del club nerazzurro indagati, anzi: dal quadro emerge che l’Inter ha subito danni, in particolare nel famoso match della scorsa stagione contro la Roma, con il rigore non concesso a Bisseck che poteva portare allo scudetto.

Ma attenzione a cantare vittoria: “Nessuno è indagato? Aggiungerei l’avverbio ancora, perché penso che qualcosa verrà fuori, altrimenti non c’è niente. Per ora sono indagati solo gli arbitri: uno dei capi di accusa rivolti a Rocchi è quello di scegliere arbitri graditi all’Inter. Ma li sceglieva con gli altri arbitri? Finché non conosceremo su cosa si basa l’accusa, il film non è finito. Gli elementi non sono sul tavolo” ha detto Gianni Visnadi a Radio Radio.

“Gridare che le società e in particolare l’Inter non c’entrano nulla, oggi mi sembra assolutamente prematuro. Quello che è uscito finora non sono chiacchiere da bar, ma capi di accusa della Procura di Milano. Non può essere solo una bolla di sapone o una guerra tra arbitri. La Procura potrebbe aver scoperto qualcosa che ancora non sappiamo: io sul fatto che non ci sia nulla, tenderei ad escluderlo. Fino alla deposizione degli atti non conosciamo tutte le carte in mano ai magistrati. Solo lì si potrà capire dove si arriverà” conclude il giornalista.