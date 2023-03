Rivelazione da 15 milioni: “Nerazzurro da sempre”, così può arrivare all’Inter

L’esterno offensivo è uno dei calciatori-sorpresa degli ultimi anni nel panorama internazionale, segna tanto in Bundesliga e sogna l’Inter

L’Inter è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Le criticità da colmare sono diverse, partendo da un reparto arretrato in deficit per la futura partenza di Milan Skriniar e le instabili questioni sui rinnovi di Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, così come la riconferma di Francesco Acerbi. Dopodiché ci sarà da capire se Robin Gosens, Denzel Dumfries e Marcelo Brozović lasceranno posto a potenziali sostituti di livello.

Sulla corsia sinistra l’esclusività non verrà riservata soltanto a Federico Dimarco, grande conferma di questa stagione. Simone Inzaghi ha voglia di tutelare il turnover con almeno un altro elemento. E lo stesso vale per il versante opposto, dove oggi corre l’olandese in collaborazione con il buon Matteo Darmian. Ebbene in chiave internazionale non è facile trovare esterni di spessore perché facilmente blindati dagli altri top club europei. Tanto più se vengono presi in considerazione profili ambivalenti, che possono spaziare lungo entrambe le corsie. Eppure ci sarebbe una carta che l’Inter potrebbe ancora giocare, una vera rivelazione del campionato di Bundesliga entrata a far parte del giro della Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Calciomercato, Grifo nerazzurro vero: in Serie A a suon di gol

Si tratta di Vincenzo Grifo, originario della Land del Baden-Württemberg a pochi chilometri di distanza da Stoccarda. Il calciatore è cresciuto calcisticamente lontano dall’Italia, ma è lì che il suo cuore appartiene. Dopo una gavetta in sordina, senza mai attirare su di sé i riflettori mediatici, è giunto il momento della consacrazione da un paio d’anni a questa parte con la maglia del Friburgo.

“Non siamo il Bayern o il Borussia Dortmund, ma stiamo facendo bene con costanza in Bundesliga. Siamo anche stati primi e secondi per qualche settimana, ora puntiamo all’Europa“, ha dichiarato il calciatore in una recente intervista per conto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il Friburgo è stato accoppiato alla Juventus nei prossimi incontri valevoli per gli ottavi di finale di Europa League, ma non è ai bianconeri che la sua fede appartiene. “Ero tifosissimo dell’Inter da bambino, oggi sono meno fanatico ma seguo lo stesso la Serie A. Mi piace“, ha ammesso il calciatore. Non è dunque un caso che possa essere preso in considerazione dai nerazzurri per il prossimo futuro. Il valore? 15 milioni di euro. Ma è giusto pagare tanto per chi, tra campionato e coppe, ha già messo a segno 14 reti. “Coi video di Del Piero e Pirlo ho imparato tanto su come calciare le punizioni. Il nostro segreto? Essere squadra, in campo e nel collettivo. Non vantiamo una rosa stellare, ma ognuno sa che deve fare il suo per contribuire. Siamo molto uniti, anche coi nostri tifosi di una cittadina piuttosto piccola“, ha concluso Grifo.