‘Galactico’ a costo zero: rescissione e firma con l’Inter

Un altro big può dire addio a titolo gratuito al Real Madrid. Ancelotti non lo reputa più al centro del proprio progetto. Occhio all’ipotesi Serie A

Tra le tante opportunità che la prossima sessione di calciomercato estiva potrebbe riservare a zero, c’è una lista piena zeppa di calciatori del Real Madrid che, al solo nome di alcuni giocatori, rischia di far venire seriamente l’acquolina in bocca a tutti gli addetti ai lavori di qualsiasi club.

Benzema, Kroos, Modric, Ceballos ed infine Asensio. Quanto a quest’ultimo, infatti, qualcosa sembrerebbe essere cambiata ultimamente tra lui e i ‘Blancos’. Ad essere sinceri, l’esterno spagnolo è sempre stato un ‘fedelissimo’ di Carlo Ancelotti ma, a quanto pare, questo legame sta via via svanendo. Per quale motivo diciamo questo? Se non altro per il fatto che il classe ’96 ha raccolto 1 sola presenza nelle scorse tre gare, dove proprio nelle ultime due è rimasto in panchina per gli oltre 90′ effettivi di gioco. A prescindere da questo, però, non è di lui che vogliamo parlarvi quest’oggi.

Se c’è, infatti, un calciatore delle ‘Merengues’ che ha subito un bruttissimo tracollo in questi ultimi anni, quello è sicuramente Eden Hazard. L’ex Chelsea ha messo per la prima volta piede a Madrid nell’ormai lontana estate del 2019. Da anni era considerato una delle stelle più luminose di questo nuovo ciclo calcistico ma, negli anni, le reali aspettative sono poi state tutt’altre. Il classe ’91 ha raccolto 7 misere presenze in stagione con la maglia del Real Madrid ed il rapporto tra lui e l’ex tecnico del Milan è da considerarsi, ormai, ai minimi termini. Proprio per questo motivo, quindi, non è da escludere minimamente che il belga possa dire addio a fine stagione per poi finire, chissà, un giorno in Italia…Magari all’Inter.

Calciomercato Inter, aria d’addio tra Hazard e il Real: Lukaku può servire l’assist ai nerazzurri

Per via del suo contratto che scadrà nel prossimo 2024, e del rapporto che si è oramai sfaldato del tutto tra lui e i ‘Blancos’, l’ipotesi della rescissione consensuale – con tanto di buonuscita in estate tra Hazard ed il Real Madrid – resta ad oggi la soluzione più probabile.

Il nazionale belga, che proprio al termine dei Mondiali di #Qatar2022 ha dato ufficialmente il proprio addio a quella che fino a poco tempo fa era la propria rappresentativa, potrebbe essere ‘sponsorizzarlo’ direttamente da Lukaku (qualora dovesse restare all’Inter, chiaramente). Certo, è anche vero che a quel punto bisognerebbe capire non soltanto le esigenze del calciatore, sul piano economico, ma soprattutto le reali intenzioni da parte dei nerazzurri.

Hazard è da considerarsi, infatti, un esterno d’attacco che ne fa del dribbling il suo maggior punto di forza. Difficilmente si adatterebbe perfettamente nel 3-5-2 di Inzaghi da esterno a tutta fascia ma, eventualmente, potrebbe impiegare il ruolo di seconda punta nei due d’attacco…E, comunque sia, quel che è innegabile è che il calciatore rappresenterebbe ad ogni modo una grossa opportunità di mercato a titolo gratuito. Da vedere se Marotta e Ausilio decideranno di sfruttare in futuro, però, in caso di rescissione col Real Madrid.