Brozovic, cambia tutto: 25 milioni dal grande ex

Il croato può dire addio all’Inter in estate. Tre big europee osservano attentamente la sua situazione. Tutti i possibili scenari

Lo scarso apporto fornito in stagione da Marcelo Brozovic all’Inter, per cause di ‘forza maggiore’ chiaramente, ha inevitabilmente scombussolato i piani iniziali dell’intera dirigenza nerazzurra: la quale, dopo un’attenta serie di valutazioni, è finita per prendere in considerazione l’idea di una possibile partenza da parte del croato.

Marcelo Brozovic è sempre stato reputato un giocatore chiave per l’Inter in tutti questi ultimi anni anche se, dopo quanto accaduto in stagione, un po’ di cose sono cambiate radicalmente. Sole 18 presenze per lui nell’annata ricorrente ed un posto da titolare che, d’ora in poi, si contenderà di volta in volta con Mkhitaryan. Sono bastati quei due infortuni rimediati a cavallo tra settembre e ottobre per vedere il croato retrocedere man mano nelle gerarchie di Inzaghi. E’ stato, non a caso, in quel momento che il tecnico piacentino ha conseguentemente deciso di far indossare ad Hakan Calhanoglu le vesti che spettavano inizialmente all’ex Zagabria.

Infortuni a parte, poi, anche qualcos’altro sembrerebbe essere cambiato ultimamente dalle parti di Appiano. L’Inter, dal canto proprio, considera sì Brozovic un giocatore importante ma non lo reputa più indispensabile come una volta (anche in virtù della crescita di Asllani). Ad aver fatto discutere inoltre, è stato anche l’episodio manifestatosi alla vigilia di Inter-Porto dove il classe ’92 è stato letteralmente rimproverato da un membro dello staff tecnico di Inzaghi per mancanza di serietà nel corso della seduta d’allenamento. Insomma, ad oggi, l’attuale numero 77 nerazzurro è più con un piede fuori da Milano che dentro. Recentemente si è tanto parlato del Barcellona, ma occhio anche all’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, l’Atletico Madrid torna a pensare a Brozovic: anche Barcellona e Psg osservano

Dalla Spagna è emerso fuori che l’Atletico Madrid di Simeone è seriamente interessato a Marcelo Brozovic, centrocampista che potrebbe dare il proprio addio all’Inter a fine stagione.

In caso di permanenza da parte del tecnico argentino, infatti, i ‘Colchoneros’ potrebbero tentare un affondo per Brozovic: offrendogli, eventualmente, un contratto triennale. Anche Psg e Barcellona – proprio come testimoniato dal potenziale scambio con Kessie, di cui recentemente si è discusso moltissimo – si sono dette particolarmente intrigate dall’idea di poter ingaggiare un giorno il croato (qualora dovesse dire addio all’Inter, chiaramente). Quanto all’Atletico Madrid, invece, potrebbe essere proprio la squadra su cui siede, ad oggi, Simeone a spingersi fino ad un massimo di 20-25 milioni di euro da poter riporre sul tavolo della ‘Beneamata’ per l’ex Dinamo Zagabria.