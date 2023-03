È bagarre per il nuovo Ibrahimovic: si accende Inter-Juve

Nerazzurri e bianconeri si sfidano anche sul mercato. E’ caccia all’erede di Zlatan. Ci sono altri tre club d’Europa, Bayern incluso, sul nuovo baby fenomeno

Occorrono altri quattro mesi di tempo per poter vedere la prossima sessione di calciomercato estiva entrare nel vivo ma, nel frattempo, diverse società europee scaldano già in netto anticipo i motori. Tra queste figurano anche Inter e Juve: chiamate, rispettivamente, ad attuare una vera e propria rivoluzione in vista dei prossimi mesi.

Se c’è qualcosa che preoccupa particolarmente Marotta e Ausilio, infatti, quella è sicuramente la questione legata al futuro reparto avanzato dell’Inter. I nerazzurri, proprio in virtù del fatto che occorrerà qualche cambiamento dalla trequarti in su, non vogliono perdere tempo e provano, perciò, a portarsi avanti. Ormai si sa, fatta eccezione per Lautaro, non convincono appieno le situazioni di tutti gli altri attaccanti.

C’è innanzitutto Dzeko che, per quanto possa essere ancora in grado di gonfiare la rete, ha un’età pressoché avanzata. Assieme a lui, poi, c’è anche il suo compagno di squadra Correa che, oltre a non reggere dal punto di vista fisico, non è mai e poi mai stato in grado di dare alla ‘Beneamata’ quell’apporto di cui necessitava. Per concludere, tiene vita anche la questione Lukaku. E’ vero, il belga desidererebbe restare a Milano: con l’intera dirigenza nerazzurra che vorrebbe provare ad accontentarlo…Ma di questo se ne parlerà solamente nei prossimi mesi provando a concordare, di conseguenza, un nuovo prestito col Chelsea.

Per il resto, però, viene quindi facile identificare l’attuale situazione dal punto di vista del reparto avanzato con cui l’Inter è alle prese. La priorità dei nerazzurri è sicuramente quella di provare a mettere le mani su Marcus Thuram in vista della prossima stagione, ma è anche altrettanto chiaro che, qualora dovesse emergere fuori qualche altra opportunità sul mercato, Zhang e compagnia li ci finirebbero per fiondarsi immediatamente sopra. Sgranate per bene gli occhi ora: in quanto c’è un giovane centravanti classe ’07 che ha già stregato mezza Europa e che potrebbe far gola anche a Zanetti e tutti gli altri.

E’ Kusi-Asare il nuovo Ibrahimovic: occhio all’Inter

Paragonato a Zlatan Ibrahimovic per via della propria fisicità e delle grandi doti tecniche che possiede, il giovane centravanti dell’AIK Solna, Jonah Kusi-Asare, si è già assicurato l’attenzione di diversi ed importanti club europei.

Trattasi, per l’appunto, di un classe ’07 – alto 1,96 m – che milita nell’Under-17 della formazione svedese e che ne fa: dell’altezza, della tenacia e della tecnica individuale i suoi maggiori punti di forza. Kusi-Asare ha già svolto due stage assieme al Bayern Monaco ma, nonostante questo, viene tenuto in forte considerazione anche da Benfica, Juventus e, in particolar modo, dal Salisburgo. E’ un figlio d’arte che compirà 16 anni nel prossimo 4 luglio e che è, oramai, destinato a dire addio all’AIK Solna in estate. In tal senso, non è da escludere minimamente che anche l’Inter possa essere finita sulle tracce del nuovo Ibrahimovic.