Maxi affare Inter-Atalanta: 45 milioni e 3 giocatori

I nerazzurri inseguono sempre l’obiettivo di mercato per la difesa del futuro post Skriniar, mettendo sul piatto due pedine di scambio e offerta cash

Simone Inzaghi sfrutterà le doti di Milan Skriniar come centrale difensivo finché sarà possibile. Il calciatore, come noto, lascerà il sodalizio nerazzurro nella prossima sessione estiva di mercato facendo fede alla scadenza del suo contratto con l’Inter, prima di sposare il progetto tecnico del Paris Saint-Germain che da tempo lo seguiva con attenzione. Dopodiché la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta dovrà trovare la migliore alternativa possibile per ovviare a questa grossa criticità in vista dell’inizio della nuova stagione sportiva.

Oltre a diverse opzioni a parametro zero, tra cui quella maggiormente discussa che porta il nome di Chris Smalling della Roma, piace molto il profilo del giovane portoghese Tiago Djalò in uscita dal Lille. Sul calciatore si sarebbero affacciate anche altre realtà d’Europa, ma al momento qualsiasi tipo di trattativa è congelata per via del recente infortunio al crociato. Una batosta importante che potrebbe limitare il suo rientro per diversi mesi anche a seguito del pieno recupero, nel prossimo autunno. Così l’Inter non può fare altro che deviare l’attenzione sull’altra promessa internazionale: Giorgio Scalvini.

Calciomercato Inter, due carte per Scalvini

L’Atalanta è estremamente gelosa di lasciar andare un calciatore del genere, al quale lo stesso Gian Piero Gasperini sarebbe molto affezionato. La possibilità di monetizzare in plusvalenza, però, è molto allettante.

Il suo valore di mercato è attualmente fermo intorno ai 45 milioni di euro, perciò non si esclude che possa essere inserito in via ufficiale tra i partenti della prossima estate. L’Inter dalla sua offrirebbe non soltanto una buona fetta cash, ma anche i cartellini di Giovanni Fabbian – protagonista in prestito alla Reggina – e Martin Satriano come contropartite tecniche di spessore. Da fare grande attenzione anche alle avances della Juventus, sempre molto attenta alle prestazioni di Scalvini nell’ultimo periodo.