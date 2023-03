Spezia-Inter, Inzaghi: “Dimarco a disposizione, buoni segnali da Lukaku”

Le parole del tecnico piacentino alla vigilia dell’incontro di Serie A tra Spezia e Inter, a seguito della buona prova offerta contro il Lecce

Slanciato dalla vittoria contro il Lecce a seguito della brutta prestazione contro il Bologna della volta precedente, Simone Inzaghi affronta la conferenza stampa della vigilia di Spezia–Inter con una buona dose di fiducia.

“Abbiamo reagito bene facendo una buona prova e dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione a partire da domani. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che ha un obiettivo preciso e ha cambiato allenatore. Vengono da due pareggi consecutivi e bisognerà interpretare la partita sin dai primi minuti, facendo cose semplici“, ha dichiarato in prima battuta il tecnico piacentino.

La sua attenzione è poi finita subito sulla situazione delle assenze. “Dimarco sta bene, l’ho convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo ma non verrà con noi a La Spezia. Skriniar purtroppo è ancora fermo, ma spero che al rientro potrà tornare subito ad allenarsi con noi. Stiamo sopperendo alla sua assenza anche con D’Ambrosio, altro grande professionista“, ha aggiunto Inzaghi.

“Gagliardini e Asllani sono due giocatori preziosi, anche se con il rientro di Brozovic le rotazioni si sono allungate. Sono soddisfatto anche dell’apporto del croato, ha fatto bene contro il Porto. La sua condizione continua a migliorare di giorno in giorno, tornerà ad essere il giocatore che tutti conosciamo. Quanto a Lukaku, conosciamo il suo valore e che arriva da un momento complicato. Sta dando ottimi segnali e ha fatto un gol importante. Spero continui a migliorare per poterci dare una mano fino alla fine“, ha concluso il tecnico.

🚨 #Inter – La squadra di #Inzaghi in partenza per La Spezia: confermata l’assenza di #Skriniar, ancora out anche #Correa. Rientra tra i convocati #Dimarco 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/ohrXDJRGMx

