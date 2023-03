Inter, l’addio è inevitabile: assalto da 35 milioni

Ormai, per Schuurs, la strada sembra già segnata: si parla di un addio inevitabile. E non solo al Torino. L’olandese potrebbe presto abbandonare la Serie A

Le chance per l’Inter sono scarse. Urbano Cairo chiede davvero troppo per il suo difensore con l’intelligenza del mediano e i tempi d’intervento di uno stopper anni ’90. Molto probabilmente l’ex Ajax finirà in Premier League, dove ci sono molte squadre interessate e pronte a garantire a Cairo un incasso da 30-35 milioni.

Scattasse un’asta, come si augura il proprietario del Torino, si potrebbe arrivare anche a 40. Ma Juric non ci sta. Inutilmente, il tecnico sta provando a convincere la proprietà a mantenere lo zoccolo duro della squadra. Dopo Bremer, il Toro potrà permettersi di perdere anche Schuurs? Quando si tratta di soldi, Cairo ragiona in modo prevedibile. E oggi, dopo le ultime impressionanti prestazioni dell’olandese, l’addio sembra inevitabile.

Schuurs, com’è noto, sarebbe piaciuto molto all’Inter per il post de Vrij. Un olandese per un olandese. Ma la concorrenza è spaventosa. Il primo assalto da 35 milioni potrebbe arrivare dal Leicester. Poi, potrebbero muoversi anche Manchester United, Liverpool e Tottenham.

Addio inevitabile: Schuurs destinato alla Premier League

Perr Schuurs sta facendo vedere cose inaspettate. Nessuno pensava che avrebbe potuto giocade una stagione così, fornendo prestazioni altissime, incompatibili con il livello dimostrato in passato, all’Ajax. Ed ecco perché è finito tra gli osservati speciali di Ronald Koeman: il ct dell’Olanda, molto probabilmente, chiamerà il difensore granata per le gare di qualificazione per l’Europeo contro Francia e Gibilterra. Una convocazione più che meritara.

Se questo è il suo vero valore, è giusto che si sia meritato le attenzione di molte big europee. L’Inter, che lo seguiva dall’autunno, era arrivara a promettere 25 milioni più bonus, con Lazaro (valore 6 milioni di prestito) nell’affare. Urbano Cairo ha risposto che avrebbe trattato solo per 35 milioni in su. Poi qualche settimana fa ha fatto diltrare il nuovo prezzo: 40 milioni o, come si dice in questi casi, non si mette nemmeno a sedere.

Ecco perché l’Inter preferisce impegnarsi n rinnovo di Stefan de Vrij. L’ex Ajax sarà dunque un profilo su cui litigheranno gli squadroni della Premier League. Tottenham, Liverpool e Manchester United, e poi il Leicester, che ha visionato a lungo il difensore.

Rinnovo De Vrij: nessuna risposta dall’olandese sull’offerta per il prolungamento

Stefan De Vrij va in scadenza di contratto a giugno. L’Inter gli ha offerto un biennale da 3,8 milioni. E l’olandese non ha ancora dato una risposta al club di viale della Liberazione. Qualcosa non va, dato che ci si aspettava un sì o un no entro la fine di febbraio.

L’olandese si sente frustrato a Milano. Pur essendo affezionato al mondo Inter è deluso dal fatto di aver giocato pochissimo negli ultimi mesi. Inzaghi gli preferisce Acerbi. Anche in assenza di Skriniar, quando l’Inter era in evidente stato di emergenza in difesa, l’olandese è rimasto in panchina.

Intanto l’Inter sta anche cercando di trovare la soluzione per riscattare Acerbi dalla Lazio a una cifra inferiore rispetto a quella richiesta da Lotito (4 milioni). L’agente di Acerbi è lo stesso di de Vrij: Pastorello. Ed è lui l’uomo che al momento ha in pugno le sorti della difesa interista.

Se de Vrij dovesse comunicare all’Inter di volersi svincolare, Marotta andrà sul parametro zero Smalling, che non ha ancora fatto scattare l’opzione per il prolungamento con la Roma. Il fatto che sia tutto apparentemente fermo lascia intendere una grande agitazione sotterranea.