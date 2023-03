Dumfries da piazzare: spunta lo scambio (impossibile) con la Juve

L’ad nerazzurro pensa ad un piano per ‘scaricare’ Dumfries. Nel frattempo spunta l’idea dell’affare coi bianconeri. Ecco come stanno davvero le cose

Più trascorrono i giorni e man mano ci si avvicina sempre più all’apertura della prossima finestra di calciomercato estiva. Tra le tante società, chiamate ad attuare diversi investimenti sia in entrata che in uscita, vi è senz’alcun ombra di dubbio anche l’Inter.

Spetterà a Marotta e Ausilio in primis occuparsi di tutte le faccende legate al mercato. Tra i tanti nodi tiene vita, a maggior ragione, quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese sembrava essersi reso, oramai, padrone della fascia di destra nerazzurra ma, una volta di rientro dal Mondiale, sono cambiate un bel po’ di cose. Il classe ’96 ha patito diverse difficoltà e, sino ad ora, non è stato più in grado di ritornare sui livelli del periodo antecedente a #Qatar2022.

E’ stato nella parentesi di gennaio, non a caso, che Darmian si è preso la responsabilità di indossare le vesti da titolare e non le ha più lasciate. Complice il recente infortunio di Skriniar, che è rimasto out negli ultimi due impegni contro Bologna e Lecce, Dumfries è sì tornato a figurare nell’undici iniziale di Inzaghi ma, ad ogni modo, non è più reputato indispensabile dall’Inter ed è proprio per questo che i nerazzurri, in virtù di quel famoso attivo da 60 milioni di euro da dover far registrare entro e non oltre il 30 giugno, puntano a cederlo nella prossima estate. Svelato ora un presunto tentativo con cui Marotta e soci potrebbero pensare di lasciarlo andar via tramite scambio, per giunta alla Juventus.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’inaspettato scambio Dumfries-Kean: la situazione

Nonostante la recentissima opzione con cui la Juventus ha esercitato il riscatto di Moise Kean dall’Everton per ben 35 milioni di euro, il centravanti italiano non sta vivendo un buon momento ed è per questo che un giorno potrebbe anche dare il proprio addio alla Continassa.

E’ stato nello scorso turno di campionato, infatti, che ci son voluti 40 miseri secondi per vedere il classe ’00 essere espulso per via della brutta reazione attuata nei confronti di Gianluca Mancini. Ad ogni modo poi, tema campo a parte, resta anche da capire quale potrebbe essere il futuro di Moise Kean in vista dei prossimi mesi. La Juve ci punta e su questo non ci sono dubbi, lo dimostra anche il recente riscatto di cui vi parlavamo fino ad un attimo fa, ma è anche vero che l’ex Psg resta solamente una terza scelta dalle parti di Torino (in quanto dietro a Vlahovic e Milik nelle gerarchie di Allegri).

Un’idea di cui ci parla ‘Calciomercatoweb.it‘, quindi, potrebbe essere quella di vedere Marotta bussare alla porta della sua ex società: provando a proporre, di conseguenza, un eventuale ed ipotetico scambio Dumfries–Kean. Un piano che però, ad oggi, non trova alcuna minima conferma in quanto si tratta solamente di puro fantamercato.