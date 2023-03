L’esito degli esami è UFFICIALE: salterà Inter-Juve

Niente derby d’Italia per lui. A rischio anche altri due ‘pezzi’. Le ultime dall’infermeria in vista del prossimo turno di campionato

Ancor prima che la 26esima giornata di Serie A prenda il via, sono in arrivo sconfortanti notizie per un allenatore in particolare che dovrà, inevitabilmente, rinunciare ad un componente della propria rosa in ottica dell’attesissimo derby d’Italia della prossima settimana.

Sono in arrivo, poi, altre sorprese in quanto anche altri due calciatori ne sono usciti malconci dal loro ultimo match disputato. Prima di passare a ciò, però, soffermiamoci un attimo su chi andranno ad affrontare sia Inter che Juve in questo imminente turno di campionato. A dare il via alla 26esima giornata saranno, non a caso, proprio i nerazzurri: i quali saranno di scena questa sera allo stadio ‘Alberto Picco’ contro lo Spezia di Leonardo Semplici (reduce da 2 pareggi rimediati nelle scorse due gare).

Vietato sbagliare per la squadra di Inzaghi, che non può più permettersi alcun passo falso in quanto vanta soli due punti in più rispetto alla terza forza del campionato, quale la Lazio. Stesso discorso vale, a maggior ragione, per i ragazzi di Allegri. I bianconeri si trovano posizionati, infatti, al settimo posto della griglia generale di Serie A e, proprio in virtù di quel -15, devono provare a scalare quante più posizioni possibili in classifica se vogliono continuare a credere nel sogno Champions.

Sarà nella prossima domenica 12 marzo alle ore 20:45, invece, che Vlahovic e compagni se la vedranno direttamente contro la Sampdoria dell’ex nerazzurro Dejan Stankovic all’Allianz Stadium di Torino. Sgranate per bene gli occhi, però. Sia Alex Sandro che Di Maria e Chiesa non saranno a disposizione del tecnico livornese per il match contro i liguri e, come se non bastasse, due di loro restano in forte dubbio per il match della prossima settimana contro l’Inter: col brasiliano che, con assoluta probabilità, resterà out.

Alex Sandro salta l’Inter, in dubbio anche Di Maria e Chiesa: l’esito UFFICIALE degli esami

All’indomani della gara contro il Friburgo, i tre bianconeri di cui vi abbiamo appena parlato ne sono usciti malconci dal match contro i tedeschi ed hanno, per questo, svolto nella giornata odierna alcuni esami strumentali per verificare le loro condizioni.

Quanto a Federico Chiesa e al ‘Fideo’, è emerso che gli accertamenti svolti hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra. I due resteranno assenti contro la Samp e verranno rivalutati, pertanto, di giorno in giorno. L’obiettivo di Allegri e dell’intero staff sanitario della ‘Vecchia Signora’ non è altro che quello di riaverli a disposizione prima della sosta, in modo tale da poterli includere all’interno dei propri convocati per il match della settimana che verrà contro l’Inter.

Discorso tutt’altro che simile, invece, per Alex Sandro: il quale ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. E’ ormai certo, quindi, che il brasiliano non potrà prendere parte nemmeno alla prossima gara contro i nerazzurri e rientrerà, perciò, dopo la sosta. Nessuna certezza, al momento, sui loro eventuali tempi di recupero.