Con Inzaghi e Brozovic parte lui: scambio in Serie A

L’Inter deve riflettere su alcune componenti in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Uno di questi è Asllani tra permanenza e addio

Tra gli acquisti della scorsa estate uno di quelli che ha avuto meno spazio tra le fila dell’Inter è certamente Kristjan Asllani, centrocampista albanese classe 2002 arrivato a San Siro dopo aver fatto registrare ottime prestazioni con la maglia dell’Empoli.

Il mediano nerazzurro, nonostante la lunga assenza di Brozovic per infortunio, non ha comunque trovato il minutaggio sperato, risultando una semplice alternativa quasi sempre accantonata da Inzaghi. Meno di 600 i minuti raccolti finora da Asllani che ad Empoli, dove aveva svolto tutta la trafila, stava diventando un calciatore di rilievo come certifica l’ultima annata toscana da 23 presenze con un gol e un assist all’attivo. È evidente però come la sua curva di crescita sia stata parzialmente bloccata dal salto di qualità in nerazzurro, dove il contesto, gli obiettivi ed anche la concorrenza è tutta su un altro piano. Servirà quindi del tempo per vedere la miglior versione di Asllani e i suoi eventuali progressi, fermo restando che passerebbero inevitabilmente dal calcio giocato. Inzaghi gli ha concesso poco ed anche lui ha dato segnali contrastanti.

Calciomercato Inter, Asllani può partire: merce di scambio per Frattesi

Panchine consecutive a pioggia per Asllani che in un mesetto tra inizio febbraio e inizio marzo non ha raccolto praticamente nulla. Col rientro di Brozovic lo spazio si riduce al lumicino ed in generale bisognerà presto riflettere sul suo futuro.

Eppure l’albanese è stato un investimento di rilievo da 14+2 milioni di euro ed andrà valorizzato dalla società per evitare di dilapidare soldi. L’Inter infatti dal canto suo, non vuole privarsene ma dovesse restare Inzaghi ed anche un concorrente di primo pelo come Marcelo Brozovic, uno non semplice da piazzare, ecco che potrebbe farsi largo anche l’ipotesi cessione a titolo definitivo nella speranza di recuperare l’investimento o di impiegare il cartellino nel modo migliore possibile approfittando della giovane età del ragazzo e dei margini di miglioramento.

In caso di eventuale cessione andrebbe tenuta d’occhio la situazione del Sassuolo, che spesso lavora sui giovani e può aver bisogno in quella zona di campo. Non è da escludere che a quel punto l’ex empolese possa essere impiegato come merce di scambio con i neroverdi per arrivare a Davide Frattesi che all’Inter piace da tempo come alternativa a Barella. Lo stesso centrocampista piace anche a Roma e Juventus.