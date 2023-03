Pazza idea Conte: torna in Serie A e sceglie Lukaku

Il tecnico salentino sarebbe stato accostato a più di una panchina italiana post disfatta del Tottenham, richiamerebbe a sé anche il centravanti nerazzurro

La disfatta del Tottenham in Champions League contro il Milan lascia Antonio Conte con l’amaro in bocca, per non aver agguantato neppure in questa occasione l’obiettivo stagionale tra le file del club inglese. La sua permanenza in Inghilterra era già in forte dubbio a causa di alcune perplessità legate alla qualità d’organico, oltre a qualche acciacco fisico che avrebbe preferito affrontare al seguito della famiglia. Ora le chance di vederlo lasciare la panchina degli ‘Spurs’ sono ancora maggiori, al termine della stagione regolare.

C’è chi pensa che un anno sabbatico possa essere la soluzione migliore, chi invece lo aspetta a braccia aperte in Italia. Il problema tuttavia resta quello delle grandi pretese d’ingaggio, ben oltre i limiti di buona parte dei club disponibili alla sua assunzione. Si parla di cifre vicine ai 10 milioni di euro a stagione, impensabili per club come Juventus o Milan. L’Inter verrebbe scartata a prescindere perché ancora alle prese con la buona gestione Inzaghi, seppur oggetto di dibattito. Chi invece potrebbe farci un pensierino sarebbe, nell’ipotetico caso in cui José Mourinho dovesse abbandonarne la guida, la Roma. Il profilo di Conte farebbe comodo ai giallorossi per la sua sete di vittoria, per certi versi persino maggiore rispetto a quella del collega portoghese. Come se non bastasse, il salentino ha dalla sua la capacità di slanciare progetti a lungo termine con delle basi solide.

Calciomercato, Lukaku segue Conte alla Roma: sogno impossibile

La suggestione Conte potrebbe portare, inoltre, una modifica sostanziale nell’organico della Roma. Si vocifera, infatti, che il Chelsea potrebbe imbastire una trattativa con il club giallorosso per lasciar partire Romelu Lukaku in uscita dal prestito all’Inter, in cambio delle prestazioni di Tammy Abraham.

La proposta risulterebbe efficace per il club dei ‘Blues’ perché necessitano di una buona punta di prospettiva, laddove il centravanti belga non sarebbe nelle condizioni mentali di fare promesse utopistiche. Al contempo, per la Roma si tratterebbe di un affare di prim’ordine e un salto di qualità importante per fronteggiare le teste di serie. Oltre al fatto di poter dare uno squillo importante anche in Europa, soprattutto in caso di qualificazione finale alla prossima edizione di Champions League.