Attacca Conte e ‘vede’ l’Inter: contropartita per Lautaro

Il tecnico non gli permette di macinare minuti in campionato, il calciatore ha sbottato e potrebbe avvicinarsi all’Inter al posto di Lautaro

La brutta disfatta del Tottenhan nella giornata di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Milan ha messo la parola fine al percorso di Antonio Conte nelle competizioni europee, anche quest’anno. Un obiettivo paradossalmente impossibile da raggiungere per il tecnico salentino, con questa squadra. Qualcosa sembra non funzionare e non si tratta soltanto di scelte tattiche. Il malcontento cresce anche internamente allo spogliatoio e la sfuriata del centravanti Richarlison ai danni del tecnico ne è ampia prova.

“Sono un professionista, lavoro tutti i giorni dando il massimo. Voglio giocare! Questa è una stagione pessima perché non ho messo minuti nelle gambe e ho anche subito un infortunio. Non capisco perché non gioco. Stavo andando bene nelle partite contro West Ham e Chelsea, poi Conte mi ha messo in panchina. Contro i Wolves ho avuto solo cinque minuti a disposizione. Ho chiesto spiegazioni ma non ho avuto risposta“, ha dichiarato il calciatore a margine dell’incontro.

Calciomercato, Richarlison per Lautaro fantasia di Conte

Questo senso di frustrazione potrebbe dunque allontanare Richarlison nei prossimi mesi in via definitiva dal Tottenham. Su di lui ci sono gli occhi di tante squadre di Premier League ed estere, ma la dirigenza inglese non lo cederà a meno di ghiotte occasioni. E con l’idea di far contento Conte, ovviamente, nel caso in cui venisse confermato in panchina.

Al tecnico piace non poco Lautaro Martinez, oggi simbolo dell’Inter. I due restano in ottimi rapporti di stima e potrebbero incrociare nuovamente le proprie strade, qualora il Tottenham decidesse di muovere qualche passo in avanti proponendo ai nerazzurri proprio il cartellino di Richarlison come contropartita tecnica di spessore. Si tratterebbe comunque di aggiungere una cospicua fetta cash per pareggiare la richiesta di 90 milioni di euro da parte di Giuseppe Marotta, ma in ogni caso è difficile che questa operazione possa andare in porto. Il brasiliano non fa impazzire Simone Inzaghi, il quale vuole a tutti i costi trattenere con sé il capitano argentino.