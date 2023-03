Accordo e polemiche: firma con la rivale

By

L’esterno spagnolo, offerto anche all’Inter, potrebbe restare in Spagna sposando il progetto tecnico dell’eterna rivale del Real

Carlo Ancelotti avrebbe messo una pietra sopra al recente passato vissuto con il proprio calciatore, tra tanti ripensamenti e poche convinzioni sul futuro. Il tecnico ha deciso di non trattenere più Marco Asensio in organico, dandogli la possibilità di sposare un nuovo progetto tecnico a fine stagione lasciando decorrere il contratto fino alla sua naturale scadenza.

L’esterno spagnolo era stato inizialmente valutato dal Milan di Stefano Pioli come potenziale pedina per lo scacchiere della prossima stagione, ma le voci di permanenza erano risultate maggiori di quelle dell’addio. Adesso la situazione è stata nuovamente ribaltata dal desiderio del calciatore di poter dire la sua con costanza in un’altra realtà, anche estera. Diversi club di Premier League restano vigili sul mercato, con l’Inter che osserva da lontano un possibile risvolto che possa trascinarlo verso la Serie A.

Calciomercato, Asensio in Serie A? Resta in Spagna

Nel caso di Simone Inzaghi, Asensio potrebbe tornare utile come corridore lungo la corsia destra al posto di Denzel Dumfries. Rapportato all’esterno olandese, però, lo spagnolo ha maggiore propensione offensiva e meno capacità di copertura in difesa.

Non ci sarebbero chance di vederlo giocare alla destra della prima punta nel tridente, pertanto rischierebbe di restare in panchina ancora una volta. Così Asensio potrebbe sfruttare le avances del Barcellona, anch’esso interessato al suo cartellino, sbaragliando con incredulità le aspettative dell’eterna rivale Real.