Addio Napoli e scambio con l’Inter: incrocio a centrocampo

Marcelo Brozovic è mancato per larghi tratti della stagione, e dal suo ritorno non si è ancora visto al pieno delle proprie possibilità. Occhio allo scambio

L’ultima Inter di Conte e quella del primo anno di Simone Inzaghi erano legatissime dal punto di vista del rendimento globale alle prestazioni di Marcelo Brozovic, cervello e metronomo della mediana, capace di abbinare al meglio le due fasi.

Il regista croato lo scorso anno era assolutamente insostituibile nelle gerarchie di una Inter che soffriva in occasione delle sue sporadiche assenze. In questa stagione qualcosa è cambiato: Brozovic è stato vittima di infortuni, anche piuttosto lunghi e fastidiosi, a più riprese, vedendo ridotto il suo minutaggio e l’apporto alla causa. È ormai rientrato da qualche tempo ma il suo rendimento non è ancora tornato quello di un tempo con Inzaghi che intanto ha anche trovato altre soluzioni tattiche sfruttando il talento di Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, con Mkhitaryan al posto del turco da mezzala. Una formula che ha funzionato e che unita al calo del croato potrebbe anche portare a riflettere. L’Inter ha bisogno della miglior versione di Brozovic, ma non è da escludere che in estate qualcosa possa cambiare. un addio del regista croato è tutt’altro che impensabile, con potenziali estimatori soprattutto in Premier League.

Calciomercato Inter, Paratici può puntare Brozovic: intrigo con Ndombele

Il finale di stagione potrà essere determinante non solo per gli obiettivi di campo dell’Inter, ma anche per il mercato. Brozovic è infatti chiamato a tornare sui suoi livelli, anche perchè dall’estero potrebbero spingere e i nerazzurri, vista la situazione, potrebbero anche pensarci a determinate condizioni.

Per il regista croato va tenuta d’occhio la Premier e soprattutto il Tottenham, dove attualmente c’è Antonio Conte che potrebbe andare via, ma anche Fabio Paratici che invece potrebbe anche restare. Qualora l’ex dirigente della Juventus rimanesse nel nord di Londra potrebbe quindi tornare all’assalto di un vecchio pallino come Brozovic. In questa ipotesi gli Spurs potrebbero anche proporre una formula più elaborata, ponderando un’idea di scambio con un calciatore che attualmente milita in Serie A. Si tratta di Tanguy Ndombele, mediano francese in prestito al Napoli che ha mostrato solo in minima parte il proprio reale valore. Gli azzurri infatti non sembrano intenzionati a riscattarlo alle cifre pattuite e dunque dovrebbe fare rientro momentaneo al Tottenham. A quel punto potrebbe essere usato come merce di scambio con l’Inter.