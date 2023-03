Calciomercato Inter, colpo Kessie: l’annuncio è ufficiale

Franck Kessié allontana l’Inter, ma l’Inter non molla Kessié: l’annuncio ufficiale da parte dell’ivoriano non smorza del tutto le voci di mercato

L’ivoriano ha voluto smentire in prima persona le indiscrezioni di mercato che lo vorrebbero di sicuro in partenza. Ma la sua permanenza in Catalogna non è affatto scontata.

Il centrocampista ex Milan ha voluto far insomma sapere di non essere già con le valigie pronte per trasferirsi a giugno in Italia o in Inghilterra. Il suo obiettivo, almeno al momento, è un altro: dimostrare a sé stesso e a tutto il mondo di essere un giocatore da Barcellona.

Franck Kessié ne ha parlato con il Mundo Deportivo, e si è speso in una sorta dichiarazione d’amore per la maglia blaugrana. “Sono in un grande club, felice di essere al Barça, voglio restare molti anni“, ha confessato l’ex rossonero. “Xavi mi dà molta fiducia, e Yaya Toure mi aveva detto che era una persona meravigliosa. Sono felice così.”

E come potranno reagire i dirigenti nerazzurri a queste parole? Marotta e Ausilio pensano ancora a un possibile scambio con Brozovic. Kessié ne è consapevole, ma per ora sembra che non voglia nemmeno sentirne parlare. “Quando senti il ​​tuo nome accostato a un’altra squadra in un altro Paese, significa che lì hai mostrato tutto. Questa è la prima cosa che devi vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono contento. Lo so, tante squadre mi volevano, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça. Anche se sono qui solo da una stagione, mi vedo qui per tanti anni”, ha detto il centrocampista.

L’annuncio ufficiale non allontana del tutto Kessié dall’Inter

L’Inter ci lavora ancora. I dirigenti vogliono un centrocampista fisico di spessore internazionale, capace magari di portare in dote la capacità di segnare e di recuperare palloni. Sanno bene che sarà difficile chiudere questo grande colpo in vista della prossima stagione. Ma non sembrano arresi nemmeno dopo l’annuncio ufficiale di Kessié riguardo la sua volontà di onorare fino in fondo il contratto con il Barcellona.

Stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe intensificato i contatti con il Barcellona per riportare in Serie A il caro Franck. Il club spagnolo non sembra indifferente. Anzi, dopo aver già proposto uno scambio tra l’ex Milan e Brozovic, si sarebbe detto disposto a considerare anche altre formule.

Kessié ha fatto capire però di aver già dato in Serie A e di voler ora concentrarsi per crescere al Barcellona. Dopo un primo approccio nel mercato di gennaio, l’Inter ci crede ancora. Ovviamente l’ivoriano non vuole che la sua stagione al Barcellona venga bollata come fallimentare: crede di poter dare ancora qualcosa al club spagnolo.

Voci e intenzioni taciute: a giugno si giocherà a carte scoperte

Kessié non avrebbe problemi a vestire la maglia dell’Inter, ma dà per ora la priorità al Barcellona, com’è giusto che sia. La sua avventura in Liga sarà valutata a fine stagione. Per ora il bilancio è deludente, sia per la squadra che per il calciatore, ma nulla è ancora scritto.

Nel caso di altri mesi di scarso impiego e prestazioni non memorabili, quindi, Kessié potrebbe anche considerare di tornare in Serie A per essere di nuovo protagonista ad alti livelli.

Se ne riparlerà quindi a giugno. Solo in quel momento potrebbero esserci importanti novità in questo senso. A parole Kessiè giura fedeltà al Barcellona, ma nei fatti considererà l’opportunità migliore per la sua carriera. Non va escluso per questo un ritorno a Milano, stavolta sponda Inter.