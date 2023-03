“50 milioni di euro”: Conte-Inter, la verità in diretta”

Il tecnico del Tottenham sarebbe vicino all’addio in Premier League con la Serie A a fare da sfondo, intanto l’Inter studia la situazione Inzaghi

“Ci sono società in Italia che possano permettersi un biennale da 10 milioni di euro per un tecnico? Credo nessuna in questo momento“, ha aperto Fabrizio Biasin nel corso della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay’. Una domanda retorica alla quale egli stesso ha dato risposta certa perché la situazione finanziaria in Serie A è ben lontana dalle prospettive di crescita di altre competizioni europee come Premier League e Liga spagnola.

Se si pensa poi ad un tecnico come Antonio Conte, esploso alla Juventus e tornato vincente con l’Inter, la strada è ancor più ardua. Negli ultimi giorni proprio il tecnico in scadenza col Tottenham, mercoledì buttato fuori dal Milan in Champions League, è stato accostato alla panchina nerazzurra: “Ragioniamo per assurdo e pensiamo che Conte voglia lavorare gratis. Vorrà anche vincere, perciò servirebbe investire sul mercato. E chi ha 50 milioni di euro da investire? Forse soltanto il Milan, ma non le altre. Probabilmente la Roma potrebbe avvicinarsi ma faccio fatica ad associare il volto di Conte ai giallorossi. Lui non sta affrontando un momento florido, ha perso anche uno dei suoi collaboratori più fidati come Ventrone, ha qualche problema fisico e sta facendo attente valutazioni sul suo futuro. È possibile che torni in Italia soltanto per restare vicino ai suoi affetti“, ha poi aggiunto Biasin.

Da Conte a Inzaghi, Biasin vede il bicchiere mezzo pieno

In questo scenario, il confronto con l’attuale responsabile tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non sembra reggere. “Ha ancora dei limiti nella gestione dei cambi e dello spogliatoio, deve migliorare la comunicazione“, ha ammesso il giornalista di ‘Libero’.

“Comprendo anche l’esigenza di doversi preoccupare dell’eventuale sostituto in panchina, ma credo sia molto prematuro e poco corretto nei confronti della attuale gestione tecnica. In campionato non sta andando come si poteva sperare, ma ad oggi ha vinto una Supercoppa, è agli ottavi di Champions e corre in Coppa Italia. Se non dovesse rispettare le aspettative allora la società potrà anche valutare un cambio, ma un cambio costoso necessiterà di soldi che l’Inter non ha“, ha poi concluso Biasin tirando le somme parziali di questa gestione Inzaghi che martedì a Oporto si gioca tutto. A partire della sua conferma.