Pronta l’offerta per Icardi: hanno scelto la cifra

Mauro Icardi sta provando a rinascere al Galatasaray, ma il suo futuro in vista della prossima estate è tutt’altro che scontato. Cifre e offerta

Dopo annate buie e ricche di panchine e delusioni al Paris Saint Germain, Mauro Icardi ha scelto la strada della Turchia per provare a ritrovare se stesso. Il periodo negativo sembra andare piano piano in archivio, mentre col Galatasaray torna il sorriso.

Ha scelto una realtà calda ed ambiziosa l’argentino per tornare a brillare. Le sue ultime stagioni al Paris sono state avvolte dalla penombra, tra infortuni e scelte tecniche che lo hanno portato ad abbattere il proprio minutaggio ed il proprio contributo alla causa, a favore del tridente delle meraviglie composto da Messi, Neymar e Mbappe. Troppa concorrenza quindi a Parigi ma il contratto era ancora in vigore fino al 2024, motivo per cui la scorsa estate l’ex interista ha scelto il prestito al Galatasaray per ritrovare quella continuità di impiego e rendimento tanto mancata. Da ottobre in poi Maurito ha cambiato passo, ed ha iniziato a collezionare gol in serie come certificano le 9 reti in 12 presenze di campionato. Una media gol interessante e che riporta alla memoria il numero nove che tanto bene fece a Milano con l’Inter prima del suo addio. Un nome quello di Icardi che di recente è tornato persino in auge nell’ottica di un clamoroso ma complesso ritorno.

Calciomercato Inter, il Galatasaray prova a chiudere per Icardi: le cifre

L’amore tra Icardi e l’Inter non è mai tramontato del tutto, nonostante l’addio travagliato con i tifosi. Di recente lo stesso argentino ha voluto augurare buon compleanno al club “Felices 115“, con una storia Instagram ricca di esultanze in nerazzurro.

Il classe 1993 intanto pensa al presente che risponde al nome di Galatasaray, ma visto il prestito dal PSG, e l’intenzione categorica di non tornare a Parigi, presto andrà discusso anche il suo futuro. L’argentino sta diventando gradualmente idolo in Turchia e il club di Istanbul pare avere tutta l’intenzione di provare a trattenerlo ancora oltre la durata del prestito. Il Gala proverà a confermare Icardi anche nella rosa del prossimo anno e secondo le informazioni riportate da Sabah, sarebbe anche pronta una proposta da 10/15 milioni di euro per convincere il Paris a cedere definitivamente il cartellino dell’ex interista, accostato anche ai nerazzurri. Il 30enne sudamericano, avvicinato anche ad altri nomi della Serie A, potrebbe quindi proseguire in Turchia, lì dove sta ritrovando il sorriso.