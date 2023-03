Costa troppo, l’Inter lo molla: 20 milioni e vola in Premier

Inter, Juve, Roma, Atalanta e non solo… ci sono un mucchio di società interessate a un giovane centrocampista alla sua prima stagione nel campionato italiano. Costa 20 milioni: troppi per i nerazzurri: per lui si prospetta un futuro in Premier

Il prospetto interessate risponde al nome di Morten Hjulmand, il centrocampista classe ’99 del Lecce che a soli ventitré anni si è preso praticamente sulle spalle la squadra. Il danese è già il capitano dei salentini e il giocatore chiave per l’impostazione tattica di mister Baroni. Sul centrocampista c’è anche l’Atalanta. Dopotutto, il ragazzo sta impressionando con la sua qualità e la sua personalità.

Hjulmand è senza dubbi il grande protagonista della stagione del Lecce, e non stupisce quindi che anche Beppe Marotta ci abbia pensato per rinforzare il centrocampo nerazzurro. I salentini, però, sparano alto: vogliono 20 milioni, cioè troppo per le casse praticamente vuote dell’Internazionale. Ma se in Italia sentir parlare di 20 milioni fa venire i brividi a tanti, in Premier nessuno si scandalizza. Sul danese, infatti, potrebbero piombare Newcastle, Chelsea o Manchester City. A gennaio il club di Sticchi Damiani ha già detto no a una maxi proposta del Southampton.

Il club salentino lo ha preso nel gennaio del 2021 dagli austriaci dell’Admira Wacker, quand’era letteralmente uno sconosciuto. Ma il ragazzo, scuola Copenhagen (proprio come Hojlund), ha subito dimostrato di poter interpretare al meglio il ruolo di mediano moderno. A giugno è stato convocato per la prima volta con la nazionale e con quel debutto con la Danimarca il suo nome è diventato di moda anche all’estero.

20 milioni sono troppi per l’Inter: il danese fra Premier e Atletico

Il contratto del danese con il Lecce scade nell’estate del 2024. Tuttavia i salentini godono dell’opzione per prolungarlo di un altro anno unilateralmente. In ogni caso non è difficile ipotizzare che, con l’arrivo del caldo, diventerà uno degli uomini mercato. Il Lecce, in questo senso, ascolterà soprattutto le proposte dall’estero che, in linea di massima, promettono maggiore guadagno. Oltre alle squadre di Premier, potrebbero superare il limite dei 20 milioni anche il Borussia Dortmund, Eintracht Francoforte e l’Atletico Madrid che tempo fa ha inviato un osservatore al Via Del Mare per seguire il ragazzo da vicino.

Morten è un centrocampista centrale che abbina buona tecnica individuale e duttilità. Ha un ottimo senso della posizione e sa anche difendere. Il suo punto forte, però, è la prestanza atletica: sembra che non si stanchi mai, corre senza mai abbassare l’intensità e non si spaventa di fronte ai duelli più insidiosi. I difetti? Non segna mai e in certe occasioni pecca un po’ di presunzione tentando lanci troppo arditi.

Un paio di mesi fa qualcuno gli ha chiesto cosa nei pensasse a proposito delle voci di mercato che lo volevano obiettivo dell’Inter. Il ragazzo ha risposto di essere onorato ma non troppo felice dell’idea di trasferirsi in panchina come vice Brozovic. “Brozovic per me è un idolo“, disse, “ma non voglio essere paragonato a nessuno. Devo crescere e dimostrare chi sono. Quando si parla di me deve venire in mente solo il nome di Morten Hjulmand“.

Ora, con Brozovic passato nella lista dei cedibili, il ragazzo potrebbe anche cambiare idea. Ma l’Inter non può investire la cifra richiesta dal Lecce. La palla passa soprattutto alla Juventus, in Italia. In regia, i nerazzurri continuano a considerarsi coperti con Calhanoglu e Asllani, anche in caso di partenza di Brozovic. Per il centrocampo serve più una mezzala, a questo punto. I nomi sono sempre gli stessi: l’Inter continua a puntare su Franck Kessié e torna a risuonare l’interesse per Emre Can.