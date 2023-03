L’Inter e il richiamo di Conte: ecco cosa succede

Il club nerazzurro avrebbe preso la propria decisione in merito alla posizione di Inzaghi, ma cresce il malcontento nell’ambiente della tifoseria che invoca l’ex

L’ennesimo passo falso dell’Inter in campionato fuori casa contro lo Spezia ha messo in discussione la gestione delle forze in campo da parte del tecnico Simone Inzaghi, in un polverone di critiche rinnovato e nient’affatto inedito per la tifoseria nerazzurra. Il tecnico piacentino, infatti, era stato preso di mira anche a seguito della brutta sconfitta sul manto erboso dello Stadio Dall’Ara di Bologna, prima che ci fosse un accenno di reazione contro il Lecce.

Non è ancora chiaro se sull’Inter si sia abbattuta una sorta di maledizione anche legata ai risultati in trasferta, piuttosto negativi rispetto a quelli maturati in casa, ma certo è che l’Inter ha bisogno di invertire rapidamente rotta per non trovarsi sopraffatta dalle inseguitrici di un posto in Champions League per il prossimo anno. Questo resta l’obiettivo minimo cui Inzaghi devi ambire in questa tranche finale di stagione, al netto della disputa delle ultime partite di Coppa Italia e della edizione attuale della massima competizione europea per club. Per la società di Viale della Liberazione, però, la posizione di Inzaghi non è ancora a rischio esonero. Almeno finché il prossimo giugno non si tireranno le somme di quanto visto nell’arco dell’anno solare. Dello stesso avviso non è la Curva Nord, autrice dell’ennesimo messaggio di polemica sulla gestione del tecnico piacentino e il desiderio comune di lasciarlo andare il prima possibile.

Conte al posto di Inzaghi: l’appello dei tifosi

Al suo posto, la tifoseria nerazzurra sogna il ritorno di Antonio Conte. Quest’ultimo è fresco dall’eliminazione del suo Tottenham contro il Milan negli ottavi di Champions e prosegue a tentoni anche nel campionato di Premier League. Tanta mediocrità non fa parte del suo modus operandi, pertanto è probabile che nel caso in cui non dovesse prendersi l’anno sabbatico potrebbe fare rientro su una panchina italiana.

Le chance di rivederlo in nerazzurro sono buone ma non altissime, come dimostrano anche i magri contatti informali avvenuti tra le parti negli ultimi giorni. Probabilmente la direzione sportiva dell’Inter sta cercando di comprendere prima le intenzioni di Conte, per poi permettergli di fare le sue valutazioni sulla proposta di reintegro.

Tramezzani a TvPlay: “Inzaghi in linea con le richieste societarie”

Ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, il tecnico Paolo Tramezzani ha discusso tra i tanti argomenti trattati anche di Inzaghi.

“La società è stata chiara, ha detto che si aspettava di più sotto il profilo dei risultati e della continuità. Una squadra che vuole restare attiva nella corsa Scudetto, del resto, non può perdere sette partite. Ma è anche vero che il Napoli sta facendo un campionato di un’altra categoria. Con Inzaghi ci ho giocato insieme, lo conosco bene. Ha sempre fatto risultato, facendo giocare bene le sue squadre. Al di là dei numeri in stagione, penso che sia in linea con le richieste della società. Sarà importante vedere come finirà la stagione, ma per me il suo bilancio è positivo“, ha dichiarato l’ex calciatore.