Accordo raggiunto, ora la firma: Simeone batte l’Inter

Il tecnico dei ‘Colchoneros’ è ad un passo dalla chiusura dell’affare a parametro zero di provenienza Premier, battuto anche Inzaghi

Il cammino dell’Atletico Madrid sino a questo punto della stagione è stato ricco di alti e bassi, dovuti alla necessità di Diego Simeone di fare delle forze in campo un’arma necessaria per arginare qualche criticità di troppo in organico. I ‘Colchoneros’ sono tallonati dal Real Sociedad e dovranno gestire con cura le energie nelle partite a seguire, per sperare quantomeno nella qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Intanto fronte mercato la situazione dei biancorossi madrileni è abbastanza stazionaria, con qualche nome in uscita come la vecchia conoscenza della Serie A, Rodrigo De Paul. Il centrocampista, però, potrebbe non essere l’unico a lasciare spazio a nuove leve. Anche il centrale José Maria Gimenez, obiettivo dell’Inter nel recente passato, potrebbe decidere di ripartire da un nuovo club la prossima estate. Così il tecnico argentino dovrà studiare con cura le mosse di mercato in funzione dell’avvento della nuova stagione, con la speranza che il divario tecnico con le due teste di serie del campionato de La Liga non sia tanto brusco come accaduto quest’anno.

Calciomercato, Soyuncu vicino all’Atletico: virata Inter

Tra i tanti profili presi in considerazione dalla dirigenza dell’Atletico, il nome di Caglar Soyuncu è quello che sta maggiormente risuonando nelle ultime ore. Il difensore centrale turco, esploso con la maglia del Leicester City, potrebbe lasciare l’Inghilterra dopo anni di gavetta per sposare il progetto tecnico di una squadra d’élite che possa permettergli di affrontare anche scenari europei più importanti.

Anche l’Inter aveva mostrato vivo interesse per le sue prestazioni sportive in vista dell’uscita di Milan Skriniar e un più generale rifacimento della linea difensiva a disposizione di Simone Inzaghi, ma l’appetibilità dell’Atletico sarebbe arrivata per prima. Secondo gli ultimi aggiornamenti lanciati da ‘Mundo Deportivo’, Soyuncu ha intrapreso una serie di contatti costruttivi al fine di stringere quanto prima l’accordo tra le parti per la sua annessione a parametro zero. Così facendo Simone può avere dalla sua un difensore ben valutato, ma lascerebbe l’Inter navigare ancora nel dubbio di chi potrà davvero farsi carico dell’eredità del centrale slovacco uscente.

Giuseppe Marotta spera di potersi avvicinare ancora una volta a profili come Chris Smalling e Tiago Djalò, sebbene la preferenza di Inzaghi sia quella di avere un centrale funzionale all’impostazione tattica del 3-5-2 con comprovata esperienza europea e tanti anni di crescita a venire.