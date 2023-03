Forte e costa poco: dalla Liga il dopo Skriniar

L’Inter va a caccia del sostituto dello slovacco. Il difensore in questione ha il contratto che scadrà nel 2024 e può seriamente intrigare i nerazzurri

Se ne sono sentite di tutti i colori nei riguardi di Milan Skriniar in questi ultimi mesi. Checché se ne dica, però, Marotta e Ausilio non hanno mai messo in discussione il fatto che un qualsiasi calciatore non debba essere libero di firmare per un’altra squadra qualora lo voglia davvero. Lo slovacco ha fatto la sua scelta e questo è chiaro: anche se all’intera dirigenza non è ancora andata giù una cosa.

A onor del vero, la società nerazzurra è rimasta molto rammaricata dal fatto che l’ex centrale difensivo della Sampdoria abbia preso tempo in tutti questi ultimi mesi e che poi, una volta compiuta la scelta, non ha mai e poi mai dato alcuna risposta a riguardo (costringendo, di conseguenza, l’Inter a sperare nelle sorti del rinnovo inutilmente). E’ questo ciò che ha dato particolare fastidio a Zhang e compagnia. Mercato a parte, però, quella dello slovacco è una vicenda che rischia, seriamente, di concludersi nel peggiore dei modi.

Milan Skriniar, infatti, non ha preso parte agli ultimi tre impegni di campionato disputati dall’Inter e questa cosa non ha, per nulla, fatto mancare polemiche da parte di qualche tifoso. Lo slovacco proverà, ora, a far di tutto pur di recuperare per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Porto. In caso di forfait, sarà con ogni probabilità Matteo Darmian a figurare da punto e accapo nel terzetto difensivo di Inzaghi.

E’ vero, l’ex Torino sta ben ricoprendo quel ruolo ma, nonostante questo, i nerazzurri non possono minimamente permettersi che questa cosa vada avanti per le lunghe: motivo per cui la ‘Beneamata’ è alla ricerca di rinforzi in vista del prossimo anno. Tra questi, occhio ad un profilo su cui Marotta e Ausilio potrebbero finire per riporre il proprio sguardo da un momento all’altro.

Calciomercato Inter, spunta fuori l’idea Zubeldia: 15 milioni per il sì della Real Sociedad

Ad essersi messo in buona luce in questi ultimi mesi, ci ha pensato Igor Zubeldia: centrale difensivo della Real Sociedad per cui l’Inter potrebbe, anche, provare a fare un tentativo in ottica estiva.

Il classe ’97 ha figurato nell’undici titolare di Imanol Barrenetxea in occasione del match d’andata degli ottavi di Europa League contro la Roma dello scorso giovedì. Una buona prova, nel complesso, la sua che non ha fatto altro che aumentare il suo minutaggio in stagione. 2165 minuti complessivi accumulati per lui in quest’annata, dove trovano la giusta menzione anche 1 rete e i 2 assist forniti negli scorsi mesi. trattasi, per l’appunto, di un buon centrale che ne fa della forza fisica e della resistenza i suoi maggiori punti di forza (essendo altro, non a caso, 1,81 m).

Quanto al mercato, invece, Zubeldia oltre a beneficiare di un prezzo economico più che alla portata, in quanto il suo valore si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ha un contratto che lo vede legato al fianco degli spagnoli sino a giugno 2024. Potrebbe essere proprio questo, a dire il vero, a spingere diverse società italiane – tra cui l’Inter, nel caso – a fare un pensierino su di lui in vista dei prossimi mesi. Non è affatto da escludere che, in virtù del suo contratto, gli agenti del calciatore siano già alla ricerca di nuovi e possibili scenari.