Verso Porto-Inter: Inzaghi perde Gosens, Skriniar verso convocazione

Porto-Inter: per i nerazzurri c’è ancora in forte dubbio Skriniar, mentre per i portoghesi sembra molto probabile il recupero di Joao Mario

Si avvicina l’ora fatale del giorno cruciale della stagione interista: il fischio d’inizio di Porto-Inter, ritorno dell’ottavo di finale di Champions. Intanto si parla di un infortunio muscolare per Gosens: anchd il tedesco salta il Porto e probabilmente non ci sarà nemmeno con la Juventus.

Fino a qualche ora fa si temeva che il terzino destro del Porto avesse subito un brutto infortunio ai legamenti: dalle ultime notizie sembra però che l’allarme sia rientrato. Dunque il giovane terzino dovrebbe essere a disposizione del suo allenatore.

Sono ore decisive anche per Milan Skriniar, bloccato nelle ultime settimane dal mal di schiena. A quanto pare, lo slovacco aavrebbe dato la propria disponibilità a Inzaghi per scendere in campo, ma nell’ambiente non filtra grande ottimismo. Oggi, a ogni modo, sarà svolto un provino per capire se c’è davvero speranza per una convocazione.

Resta comunque da vedere se la disponibilità del difensore possa garantire condizioni di base ottimali per farlo partire dal primo minuto.

Così come per Skriniar, anche per Joao Mario è ancora impossibile sapere se farà parte della formazione iniziale schierata dal tecnico portoghese del Porto.

La decisione su Skriniar è assai delicata. Al termine dell’allenamento di oggi a Milano, Simone Inzaghi deciderà se convocarlo o meno per Oporto. Preoccupa lo stop prolungato e quindi la scarsa condizione. Il dubbio è quindi sul fiato e sulla reaattività più che sull’infortunio in sé. A Skriniar mancano gli allenamenti: di fatto è tornato in gruppo solo da due giorni. Il rischio è quello di schierare un calciatore fuori forma e non completamente recuperato.

D’altro lato, a Inzaghi farebbe molto comodo poter contare sullo slovacco, soprattutto per poter sfruttare un’ozione in più sulla destra. Se Skriniar non gioca, il suo posto sarà occupata da Matteo Darmian. E ciò vuol dire inserire titolare Dumfries sulla destra: un calciatore non proprio brillante nelle ultime uscite e le cui distrazioni difensive fanno gelare il sangue a tutti gli interisti.

La difesa è uno dei punti deboli dell’Inter: nell’ultima sfida di campionato, quella contro lo Spezia, i nerazzurri hanno di fatto subito due goal sulle due uniche azioni offensive degli avversari. Il secondo, quello arrivato su rigore, è stato provocato proprio dall’ennesima ingenuità di Denzel Dumfries.

Ancora dubbi su Joao Mario e Skriniar: ci saranno in Porto-Inter?

Non c’è alcuna lesione ai legamenti per Joao Mario. Quindi il terzino punta a esserci contro l’Inter. In Portogallo scrivono addirittura che il laterale potrebbe partire dal primo minuto. In sostanza, però, non c’è niente di certo. Si è solo aperto uno spiraglio per la presenza del giovane terzino, che è uno dei giocatori più pericolosi della formazione portoghese. Conceiçao punta parecchio sulla presenza del ragazzo.

L’esterno biancoblu aveva saltato l’allenamento di ieri dopo il problema riscontrato al ginocchio nella partita contro l’Estoril. Joao Mario si è sottoposto a degli esami che hanno escluso eventuali lesioni ai legamenti. E tale risultato rende quindi più probabile la sua presenza al Do Dragao contro i nerazzurri. Sempre ieri, il ragazzo ha iniziato un intenso programma di recupero presso il centro medico dell’Olival Training Center. L’allenamento speciale proseguirà anche oggi, domani e nelle ore che precederanno il match.

Non sarà facile per Joao Mario e Skriniar presentarsi al massimo. Entrambi vogliano comunque esserci. Sia per l’Inter che per il Porto, il ritorno degli ottavi di Champions League rappresenta una partita cardine per la stagione. Una sfida cruciale.

Qual è la paura? Doversi affidare allo slovacco, che non è al 100% e, per contro, dover rischiare di gestire un vantaggio minimo con Dumfries sulla destra, in opposizione a Zaidu, il titolare a sinistra, che on molti temono come scheggia pericolosa sopratutto sopratutto in contropiede.

Infortunio Gosens, le ultime

L’ansia in casa Inter è scresciuta dopo la notizia dell’ennesimo stop per Gosens. Il tedesco ha subito un infortunio muscolare quest’oggi in allenamento e non giocherà contro il Porto.

Le condizioni di Robin Gosens 👇#ForzaInter — Inter (@Inter) March 13, 2023

Per fortuna Dimarco è rientrato da meno di una settimana, e Inzaghi può considerarsi coperto sulla fascia sinistra. Manca però il ricambio, anche considerando che Dimarco non dovrebbe avere i novanta minuti nelle gambe.