Ritorno e addio: contropartita per il big dell’Inter

Il centrale sarebbe finito ai margini del progetto tecnico dell’OM ed è atteso nuovamente a Manchester, così potrebbe sostituire un difensore uscente

Sin dalle prime partite ufficiali di questa stagione, l’Inter ha subito troppi gol in fase di ripiegamento difensivo facendo crollare tutte le certezze delle passate stagioni. Il tris composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni era infatti considerato a livello internazionale come uno dei più solidi in assoluto.

Un’involuzione drastica, accresciuta anche dalle troppe voci di mercato su centrale slovacco dapprima spartito tra Chelsea e Paris Saint-Germain e poi effettivamente legatosi a mezzo di un pre-accordo alla società parigina. Anche la situazione legata all’olandese non appare per nulla limpida: l’ipotesi della sua cessione è adesso nuovamente scemata perché il mercato potrebbe non offrire molte opzioni utili in sostituzione di due difensori di spessore. Tanto più se si prendono in considerazione le evidenti difficoltà di carattere economico cui la società nerazzurra deve far fede anche la prossima estate, sempre che non riesca a monetizzare la cessione di Denzel Dumfries in Premier League.

A proposito di quest’ultimo, le voci sul suo conto corrono veloci. All’Inter è diventato un giocatore importante, ha scavalcato le gerarchie e non fatto rimpiangere l’assenza dell’ex Hakimi. Per Simone Inzaghi rappresenta tutt’ora l’alternativa migliore nel suo ruolo, sia in fase offensiva che difensiva. Meglio anche del buon Matteo Darmian, fresco di rinnovo recente. La possibile destinazione di Dumfries resta quindi il Manchester United, interessato anche al cartellino di Alessandro Bastoni per puntellare un reparto carente, dall’alto di un’investimento notevole che non dovrebbe interferire con il processo di acquisizione delle quote societarie da parte di una nuova cordata d’investitori.

Calciomercato, lo United gioca la carta Bailly

In campo, lo United potrebbe giocarsi il cartellino del centrale francese Eric Bailly, oggi in prestito all’Olympique Marsiglia. Il calciatore non si sarebbe inserito negli schemi di Sampaoli e pertanto il suo ritorno in terra inglese è molto vicino entro il termine ultimo della prossima estate.

Vero è che Bailly ha un valore di mercato nettamente inferiore a ciascuno dei due profili d’interesse dell’Inter, pertanto sarà comunque necessario da parte della dirigenza dello United di aggiungere un compenso cash per pareggiare i conti. In ogni caso, l’Inter potrebbe essere particolarmente restia a cedere Bastoni perché ritenuto un elemento estremamente importante anche per la rosa del futuro.