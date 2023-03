Brozovic e Vlahovic nel maxi affare Inter-Juve: ci pensa Perez

I due fuoriclasse di Inter e Juventus nel mirino del top club spagnolo potrebbero dire addio alla Serie A la prossima estate con l’arrivo di Pochettino in panchina

Marcelo Brozovic ha ripreso a macinare minuti in campionato dopo un paio di mesi di stop, a fasi alterne, dovuti soprattutto agli acciacchi fisici che hanno limitato la sua ripresa.

Ciononostante il centrocampista croato deve nuovamente meritarsi un posto in prima fila nello scacchiere di Simone Inzaghi, perché a tirare i fili del gioco c’è un Hakan Calhanoglu nelle vesti rivisitate di playmaker basso. Una sorpresa assoluta, questa, che non sta affatto facendo rimpiangere il tecnico piacentino delle decisioni prese in via del tutto emergenziale.

Al contempo, anche in casa Juventus si affronta la delicata questione relativa alle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic – spesso precarie perché frenate dalla ricorrente pubalgia – adesso più che mai alle prese con un netto digiuno in zona gol. I due fuoriclasse del campionato di Serie A, dunque, sebben non propriamente ai margini dei rispettivi progetti tecnici, sono leggermente insofferenti in una fase delicata della stagione. Forte di questa situazione precaria, il Real Madrid potrebbe tornare all’attacco come faceva un tempo. Colpi mirati e di peso, per far sì che il livello qualitativo della squadra non cali mai sotto una certa soglia.

Calciomercato, Real a muso duro sulla coppia Brozovic-Vlahovic

Il bis di mercato potrebbe trovare ancora maggiore appiglio nel caso in cui la panchina madridista dovesse essere affidata a Mauricio Pochettino in sostituzione a Carlo Ancelotti, la prossima estate. Il tecnico italiano potrebbe dire addio al calcio spagnolo indirizzandosi su altri fronti del calcio europeo, lasciando tuttavia aperta la strada dell’approdo in Nazionale brasiliana aperta al dialogo dopo la partenza di Tite.

Sia per Brozovic che per Vlahovic, il presidente Florentino Perez dovrebbe sborsare un centinaio di milioni. Fortuna che fronte uscite ci siano alcuni nomi di interesse internazionale che potrebbero smorzare l’esborso. La dirigenza ha infatti reso noto di voler lasciar partire almeno cinque esuberi, del calibro di Hazard, Carvajal, Odriozola, Diaz, Mendy e Vazquez. In entrata, invece, servono rinforzi in particolare nel reparto difensivo e quello offensivo, con la dubbia permanenza del centravanti Karim Benzema all’orizzonte.