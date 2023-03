INTERLIVE | L’Inter vuole la firma: un anno con opzione

Nerazzurri desiderosi di chiudere al più presto quest’altra operazione. Tutto quello che occorre per il sì del calciatore, Marotta e Ausilio sono già al lavoro

Più trascorrono i giorni e più ci si avvicina, man mano, all’apertura della prossima finestra di calciomercato estiva: dove, tra i tanti calciatori in scadenza di contratto, rientrano gran parte dei componenti della rosa di Inzaghi, anche lui tutt’altro che certo della permanenza in vista dell’anno prossimo, lo ribadiamo.

Da de Vrij a Dzeko, passando per Gagliardini e Dalbert, prossimi a dire addio a zero in estate, fino ad arrivare ad Handanovic e Darmian (con quest’ultimo che ha rinnovato ad inizio febbraio). Il forte laterale ‘made in Italy’ ha, infatti, siglato il proprio prolungamento di contratto assieme all’Inter sino al prossimo 2024. L’intesa è stata raggiunta sulla base dei 2,5 milioni di euro: col calciatore che ha, dunque, accettato di ridursi leggermente l’ingaggio rispetto a quei 3,2 milioni di euro netti a stagione che percepiva inizialmente. Nella formula del contratto sottoscritto tra le due parti vi è, inoltre, presente anche l’opzione per un’altra ed ulteriore stagione.

La stessa cosa, ora, l’Inter vorrebbe farla con un altro membro che figura all’interno dello scacchiere di Inzaghi. Tra i tanti calciatori citati prima, per l’appunto, abbiamo tenuto appositamente di scorta il nome di Danilo D’Ambrosio: difensore che, nonostante non sta scendendo in campo con la giusta continuità, ricopre ugualmente un ruolo fondamentale da dietro le quinte. Il desiderio da parte dell’intera dirigenza, non a caso, è quello di non perdere altre importanti pedine in corso d’opera, proprio come accaduto recentemente con Skriniar…Ed ecco che il rinnovo di D’Ambrosio, così come quelli di de Vrij e Dzeko, rappresenta una delle assolute priorità per i nerazzurri.

Calciomercato Inter, nuove conferme sul rinnovo di D’Ambrosio: tutti i dettagli

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, Marotta e Ausilio puntano a trattenere anche Danilo D’Ambrosio in vista della prossima stagione: considerato, sin da sempre, uno dei più importanti senatori all’interno dello spogliatoio nerazzurro.

E’ vero, c’è già stato qualche minimo sondaggio tra le due parti, ma, visto e considerato l’età avanzata del calciatore, le intenzioni sono quelle di provare a sottoscrivere un accordo sulla base annuale con tanto di opzione per un’ulteriore stagione (cosa che, come vi accennavamo prima, è accaduta anche con Darmian).

Nel frattempo, la priorità di D’Ambrosio resta sì quella di voler estendere la durata del proprio matrimonio assieme all’Inter – club da cui percepisce momentaneamente 2 milioni di euro a stagione – ma, al tempo stesso, valuta anche altre offerte dalla Serie A: dove, a quanto pare, c’è n’è già una da parte del Monza. Attesi, dunque, nuovi ed ulteriori aggiornamenti a riguardo con i nerazzurri che vogliono provare a chiudere leggermente al ribasso.

In mezzo a tutto ciò, poi, una persona in particolare ha avuto anche tempo e modo di poter parlare a proposito sul momento di forma che i nerazzurri stanno affrontando recentemente: aprendo una parentesi, a quel punto, sul tecnico Simone Inzaghi.

Orrico a Tv Play: “Inzaghi non è il tecnico ideale per l’Inter. Occorrerebbe qualcuno alla Mou”

L’ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, dove ha dato il proprio giudizio su Simone Inzaghi: ritenendolo inadatto alla gestione tecnica dell’Inter.

“Non credo che Inzaghi sia il tecnico ideale per un ambiente come quello dell’Inter. Io, solitamente, lo definisco il ‘violinista’. Per come lo vedo, è un personaggio che sta un po’ sopra alle vicende pratiche della propria vita, mentre ad Appiano Gentile c’è un virus che tiene continuamente l’Inter appesa a quel filo sottile che vi è tra il perdere e il vincere i campionati. La rosa nerazzurra è di primissimo ordine, sia chiaro, però questa cosa la tiene in sospeso. Ci vorrebbe qualcuno alla Mourinho, che si riveli non soltanto un ottimo tecnico ma che abbia anche un atteggiamento pratico, quasi rustico”.