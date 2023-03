I conti si fanno alla fine: l’Inter si gioca 100 milioni

Il finale di stagione dell’Inter è fondamentale. Anche l’aspetto economico vuole la sua parte e dalla Serie A alla Champions i risultati saranno importanti

L’Inter è entrata nella fase clou della stagione e non può più concedersi particolari passi falsi. La posta in gioco è infatti molto alta sia dal punto di vista del campo, che da quello economico, attorno a cui ruoteranno le prossime strategie del club.

L’ultima sconfitta di Serie A contro lo Spezia ha riconfermato ancora una volta l’incostanza di rendimento in campionato dei nerazzurri, lontanissimi dalla vetta ed impelagati in una lotta per il secondo posto alle spalle del Napoli che comprende diverse squadre. Questa sera invece terrà banco l’ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Porto in trasferta, dopo la vittoria di misura dell’andata che chiaramente non garantisce ancora sogni tranquilli. In generale l’Inter non potrà mollare colpi, perchè al di là dei risultati strettamente di campo, dal finale di stagione si deciderà anche una bella fetta delle strategie economiche del club. Ogni successo o insuccesso avrà un peso specifico piuttosto importante.

Inter, il finale di stagione può valere 100 milioni: dalla Champions alla Coppa Italia

Per l’intero finale di stagione dell’Inter ballano circa 100 milioni di euro, ancora in palio e da stabilire in base ai risultati che otterrà o meno il club meneghino. I conti si faranno alla fine, ma Lautaro e soci non possono abbassare la guardia.

Il tutto a partire già dalla Champions di stasera perchè una qualificazione ai quarti varrebbe poco più di 20 milioni di euro, dei quali una decina di premio UEFA a cui andrà aggiunto l’incasso di San Siro oltre all’aumento della fetta di market pool. Non va inoltre sottovalutato il finale di Serie A, dove arrivare o non arrivare nelle prime quattro cambierebbe completamente il tono della situazione. Una qualificazione alla prossima Champions può valere una cifra vicina ai 50 milioni di euro e senza si creerebbe un buco complesso da colmare. Ed a questi soldi si aggiungerebbero anche gli incassi dello stadio delle tre gare interne garantire eventualmente da una fase a gironi (in stima tra i 15 e i 20 milioni). Dunque un piazzamento alle spalle del Napoli o più in giù cambierebbe eccome la scena.

Chiude infine il quadro la Coppa Italia, con l’Inter che dovrà giocare le semifinali contro la Juventus. Un vittoria della stessa varrebbe intorno ai 5-6 milioni oltre all’accesso alla Supercoppa Italiana, che quest’anno ha portato i nerazzurri e il Milan a dividersi circa 7 milioni. Un complessivo quindi tra tutte le competizioni che potenzialmente si aggira sui 100 milioni.