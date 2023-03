Futuro Inzaghi, Marotta allo scoperto: “Assolutamente no”

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della sfida Porto-Inter valevole per l’accesso ai quarti di Champions League

“Stasera ci giochiamo molto, questa è una partita dove bisognerà buttare il cuore oltre l’ostacolo”. Così Beppe Marotta a ‘Mediaset Infinity’ poco prima del big match col Porto che mette in palio la qualificazione ai quarti di Champions League.

“Davanti avremo un avversario importante, purtroppo una bestia nera del calcio italiano – aggiunge l’Amministratore delegato dell’Inter – Al di là dell’atteggiamento tattico, bisognerà andare in campo con coraggio e grandi motivazioni. Perché Skriniar in panchina? È stato fermo per dei problemi alla schiena particolari, non si allena da quindici giorni e non è in condizione”. Marotta ha dribblato l’argomento relativo a Inzaghi, tornato al centro di feroci critiche (interne ed esterne al club) dopo il ko con lo Spezia: “Se il suo futuro dipende da stasera? Assolutamente no. Non si può mettere in discussione tutto per una partita. Sta facendo un buon lavoro, lasciamolo lavorare”.

In conclusione il CEO interista ha risposto su Brozovic, in panchina stasera e ormai non più centrale nel progetto tecnico-tattico dell’Inter: “L’anomalia del Mondiale ha condizionato anche i nostri calciatori, lui ha avuto diversi infortuni non trovando mai la condizione psicofisica giusta. Quando a posto è sicuramente un calciatore importante, la sua ripresa è un po’ più lenta matornerà quello che tutti conosciamo”.