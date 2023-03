Contratto importante: ipotesi Toronto con Insigne e Bernardeschi

Il centrale difensivo è nel limbo del rinnovo con l’Inter, intanto spuntano nuove destinazioni ipotetiche in caso di addio la prossima estate

La partenza di Milan Skriniar verso il PSG è l’unico movimento in uscita del quale si sa qualcosa da diverse settimane. Tutte le altre potenziali uscite di organico dell’Inter sono ancora in fase di valutazione da parte della dirigenza nerazzurra, attiva soprattutto fronte esterni e difesa. Oltre ai nomi di Denzel Dumfries e Robin Gosens, infatti, resa in bilico la posizione di Francesco Acerbi come centrale aggiunto di difesa ancora sotto contratto con la Lazio, così come è pressoché scontato l’addio di Danilo D’Ambrosio a fine stagione.

Non molto differente è la situazione di Stefan de Vrij, l’altro centrale che negli ultimi anni in nerazzurro ha composto il terzetto delle meraviglie con il quale Antonio Conte, ma anche lo stesso Simone Inzaghi, hanno potuto vantarsi a livello europeo di detenere una delle difese migliori in assoluto per numero di occasioni avversarie neutralizzate. La compattezza difensiva dell’Inter è tuttavia venuta meno in questi abbondanti due terzi di stagione già giocati, sin dalle prime partite disputate in campionato. Ad esser calata nell’olandese non è stata soltanto la condizione fisica, ma anche una componente mentale che ha quindi costretto Inzaghi a rivalutare il suo operato da titolare. Non a caso si è spesso visto Acerbi partire dal primo minuto con de Vrij in panchina. E in qualche altra occasione, persino Dimarco e Darmian fungere da braccetti aggiuntivi nella linea a tre laddove mancavano le prime scelte. Qualcosa dunque sta cambiando e la dirigenza nerazzurra starebbe considerando seriamente l’ipotesi di cessione a parametro zero del centrale olandese a fine stagione, per fare spazio ad un profilo di prospettiva.

De Vrij senza rinnovo e spazio alla MLS

Qualora il rinnovo non dovesse arrivare, de Vrij si accoderebbe al compagno di reparto slovacco in una rivoluzione totale. La tentazione da parte di alcuni club de La Liga è molto forte, tanto che sarebbe stato contattato per qualche colloquio informale dal Villarreal.

Da prendere in seria considerazione però la possibile destinazione MLS, un campionato sempre ghiotto di vecchie glorie con la promessa di ingenti ingaggi e una vita da sogno inseguendo l’American Dream. Gli Stati Uniti non sarebbero l’unica meta papabile: anche il Toronto, club canadese, segue con interesse de Vrij. L’intermediario che ha seguito i casi di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi potrebbe proporlo ai ‘Reds’, dandogli modo di valutare una maxi offerta ben più alta di quella proposta dall’Inter in passato. Per il centrale olandese, trentunenne, potrebbe trattarsi dell’ennesima esperienza professionale dopo quelle tra le file di Feyenoord e Lazio.