Ora testa alla Juve: Inzaghi può perdere un altro difensore

Domenica 19 marzo l’Inter ospita i bianconeri. Dopo il pareggio che ha permesso il passaggio del turno in Champions contro il Porto, i nerazzurri devono già pensare al campionato: Inzaghi è in ambascia per le condizioni di un difensore

Grazie a una difesa granitica, l’Inter ha raggiunto i quarti in Champions. Ma l’impresa di Oporto ha lasciato dei segni su Bastoni e Darmian, entrambi costretti a uscire ieri sera per degli acciacchi. Preoccupa soprattutto la risposta fisica di Alessandro Bastoni.

Non ci sarà Gosens, che si è fermato alla vigilia del match contro il Porto. Dimarco non è ancora al 100%. Dumfries ha giocato per novanta minuti, ma non è apparso del tutto in condizione, soprattutto dal punto di vista mentale. A pochi giorni dal big match contro la Juventus, l’infermeria dell’Inter non è mai stata così piena. Nei minuti finali della gara contro il Porto, Darmian e Bastoni si sono dovuti fermare per delle noie muscolari. Il difensore ex Atalanta ha chiesto il cambio a Inzaghi dopo un problema alla coscia destra.

La resistenza contro il Porto ha significato del lavoro extra per il terzetto arretrato interista. E ora c’è qualche problema fisico da monitorare in vista del campionato. All’orizzonte c’è il derby d’Italia con la Juventus, non una partita qualsiasi. Bastoni, uscito ieri per un problema muscolare, sarà monitorato in mattinata e nel pomeriggio l’Inter annuncerà l’entità dell’infortunio. Si spera ovviamente che non sia nulla di grave. Eppure c’è la possibilità che Simone Inzaghi non voglia rischiarlo contro i bianconeri. Forse per Bastoni è arrivato il momento di riposare. C’è il sospetto di problema al flessore. Una noia di tipo muscolare, da monitorare con attenzione.

Inzaghi in ansia per il suo difensore: chi scenderà in campo contro la Juve?

Torna a disposizione Milan Skriniar. E Darmian, uno dei miglior ieri in Portogallo e pure lui un po’ malconcio (ha concluso il match con i crampi), sarà di certo chiamato agli straordinari. Si scalda anche de Vrij, che ieri ha sostituito bene Bastoni. L’olandese, che negli ultimi mesi si è visto poco, dovrà dimostrare maturità e personalità, in una partita importantissima.

La prova contro il Porto è stata ottima da un punto di vista difensivo. Lo sa Inzaghi, che infatti non vorrebbe essere costretto a cambiare troppo assetto per il prossimo match in campionato. L’unica nota stonata della serata di Oporto è stata la scialba prestazione di Dumfries. Al suo posto, sulla destra, potrebbe essere schierato Darmian, provvidenziale con un paio di chiusure contro i lusitani. Ma l’ex esterno del Parma, schierato da Inzaghi sul centro-destra del trio difensivo, è stato costretto a uscire all’80′ per crampi. Anche le sue condizioni, quindi, sono da valutare. Non c’è troppa preoccupazione per lui, almeno non al momento.

Probabilmente Inzaghi dovrà far affidamento ancora su Danilo D’Ambrosio, che anche se non scenderà in campo dal primo minuto dovrà offrire garanzie come jolly di difesa. Ieri, il campano ha giocato benissimo sulla sinistra, in una posizione in cui non si piazzava da anni. Anche contro i bianconeri dovrà dimostrare la sua importanza per l’Inter, anche nell’ottica del contratto da rinnovare.

D’Ambrosio potrebbe essere schierato al posto di Dumfries oppure essere preso in considerazione per un posto come centrale. Acerbi dovrebbe invece esserci, anche se pure l’ex Lazio è apparso sfinito al termine del match di Champions. In difesa contro la Juve potremmo quindi trovare Skrianiar come braccetto destro, de Vrij in mezzo e Acerbi sulla sinistra. L’olandese potrebbe però anche occupare il posto di braccetto sinistro, riportando Acerbi al centro, e relegando di nuovo de Vrij in panchina. Anche nel caso in cui tutti dovessero recuperare (Bastoni compreso), Inzaghi dovrà far riposare almeno un difensore. Il reparto arretrato ha bisogno di rifiatare.

La Juventus rischia l’esclusione della coppe europee: Umberto Lago, ex presidente camera investigativa UEFA, fa tremare i bianconeri

L’ex presidente della camera investigativa della UEFA Umberto Lago ha parlato ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, prospettando pene assai severe per il mondo bianconero.

“L’organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) sta acquisendo le carte per valutare se all’epoca della firma del settlement agreement la Juve abbia o meno fornito informazioni corrette. Informazioni che hanno portato la UEFA a firmare il settlment agreement. Credo sia un atto dovuto“, spiega Lago. “Se così non fosse, se le informazioni dovessero risultare errate e fraudolente, credo si aprirebbero scenari di sanzioni più gravi da parte dell’UEFA. Questo, naturalmente, dev’essere provato tramite un atto. L’UEFA non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero”.

“Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave. Come a esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica. Non saprei per quanti anni, dipenderà dalla gravità che la Camera riscontrerà. Esiste una norma per cui la camera investigativa cerca di prevenire i tentativi di raggirare i regolamenti. Se la Juventus avesse raggirato i regolamenti sarebbe abbastanza grave e potrebbe incorrere all’esclusioni dalle coppe“.