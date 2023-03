Bastoni e Gosens: doppio ‘allarme’ in casa Inter

By

Entrambi salteranno il derby d’Italia con la Juventus. Il laterale tedesco già out martedì in Champions col Porto

Nonostante la qualificazione ai quarti di Champions che mancava da dodici anni, la serata ad Oporto è stata agrodolce per l’Inter a causa della questione tifosi, con l’UEFA che ha ufficialmente dichiarato di aver aperto una indagine, e dei problemi di natura fisica che hanno colpito in particolare Alessandro Bastoni. Il difensore salterà sicuramente il derby con la Juventus di domenica sera.

Uscito alla mezz’ora del secondo tempo, oggi il classe ’99 svolgerà esami strumentali per conoscere la reale entità del guaio fisico accusato al ‘Do Dragao’. Da ambiente Inter filtra un po’ di preoccupazione, c’è il sospetto che possa trattarsi di stiramento. Vedremo quale sarà l’esito degli accertamenti, che effettuerà alla clinica Humanitas di Rozzano.

Verso Inter-Juve: Acerbi al posto di Bastoni e de Vrij torna titolare

Acerbi è l’indiziato numero uno a sostituire Bastoni sul centro-sinistra della linea a tre, con conseguente ritorno tra i titolari di de Vrij in mezzo alla difesa.

In scadenza a giugno, il classe ’91 olandese viene da tre panchine consecutive con poco più di quarto d’ora (disputato proprio a Oporto) nelle gambe. L’ultima da titolare l’ha giocata a Bologna, dove poi fu sostituito all’intervallo. Ora è tutto fuorché un calciatore affidabile, ma Inzaghi non ha grosse alternative se non quella di mettere D’Ambrosio (tornato stanchissimo dal Portogallo).

Gosens 30/40 giorni ai box

Impensabile un arretramento di Dimarco, che tra l’altro è privo di un sostituto naturale a sinistra. Gosens si è fatto male nell’allenamento di vigilia ad Appiano, non partendo per Oporto.

Il tedesco si è fermato nel momento in cui aveva riacquistato fiducia e stava giocando con regolarità. Ufficialmente per un leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Ha già saltato il Porto e salterà la Juve. Ma anche altre partite, pur essendoci la sosta di mezzo. Stando a quanto appreso, infatti, per lui si prevede uno stop di 30/40 giorni.