Chivu al posto di Inzaghi, doppio annuncio ufficiale

Il tecnico piacentino rischia di dire addio a fine stagione. Tanti possibili nomi al suo posto, tra cui quello di Chivu. La duplice dichiarazione che allontana Inzaghi

A causa dell’insoddisfacente momento vissuto in campionato dall’Inter, reputato fin troppo altalenante dall’intera dirigenza e non potrebbe essere altrimenti, Simone Inzaghi potrebbe essere prossimo all’addio a fine anno.

Già 8 sconfitte racimolate dai nerazzurri in questa edizione di Serie A, a cui si sommano, inoltre, le pesantissime 30 reti subite in appena 26 turni di campionato. Decisamente fin troppi per una squadra del calibro dell’Inter. Una volta giunti a questo punto, infatti, l’obiettivo messo in chiaro da parte dell’intera dirigenza non è altro che quello di rientrare tra le prime quattro della classe al termine della 38esima giornata.

A parte ciò, però, il futuro del tecnico piacentino continua a restare in fortissima discussione. Sono già stati fatti, non a caso, diversi nomi in vista della prossima estate. Si è parlato di gente come: De Zerbi, Juric, Thiago Motta, ma anche dello stesso Chivu, per l’appunto, seppur in tono minore: attuale tecnico della Primavera nerazzurra del cui futuro ne ha parlato il suo rappresentante stesso.

Agente Chivu allo scoperto: “Vuole restare in Italia, è molto legato all’Inter. Sul futuro dico che…”

Intervenuto direttamente sulle note di ‘Sportulclujean’, l’agente di Cristian Chivu, nient’altro che Ioan Becali, ha parlato a proposito del futuro del suo assistito.

“Cristian non ha dubbi, per ora vuole continuare ad allenare in Italia. Vuole restare lì, lui è molto legato all’Inter. Nessuno può dire se vincerà un altro scudetto con l’Inter Primavera. Ribadisco, però, che al momento non ha ancora ricevuto alcuna offerta, sto parlando del presente. Per il resto, posso solamente dire che si incomincia così, magari dalla Serie B oppure con una squadra di provincia. Basta prendere da esempio il suo amico, Dejan Stankovic che ora allena la Sampdoria“ – ha ammesso.

In riferimento a ciò, poi, sono giunte peraltro anche le dichiarazioni del diretto interessato: ossia Cristian Chivu in prima persona.

Chivu ammette: “Ricevuto tante offerte ma voglio restare qui. Desidero avere un futuro in Italia”

Cristian Chivu è intervenuto ai microfoni di ‘Romania Postsen’ per poter parlare a proposito del suo futuro, dove ha poi ammesso tutta una serie di cose.

“A me piace lavorare sul campo ed è quello che voglio continuare a fare, non voglio rimanere in un ufficio. Tutto quello che desidero è avere successo in Italia, è qui che voglio restare. E’ vero, ho ricevuto diverse offerte dalla Romania negli ultimi anni, ma ho rifiutato. Ho intrapreso questo nuovo percorso da qua ed il mio primo obiettivo è la Serie A. Al resto poi si vedrà”.