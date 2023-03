Confermato, niente Juve per Bastoni: l’esito UFFICIALE degli esami

Il difensore nerazzurro ha accusato un fastidio nell’ultimo match contro il Porto. Si prevede uno stop di circa 2-3 settimane. Il comunicato del club

In occasione della gara disputatasi al ‘Do Dragao’ due soli giorni fa, Alessandro Bastoni ha accusato un problema negli ultimi minuti finali che l’hanno, poi, costretto al cambio. Le sue condizioni hanno subito messo in forte apprensione l’intera dirigenza nerazzurra: costringendola, di fatto, a far sostenere tutti gli esami strumentali del caso al calciatore.

Inizialmente si è subito pensato ad uno stop di medio-breve durata e, difatti, è proprio così. Gli accertamenti svolti dal calciatore hanno evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, il che vuol dire una sorta di stiramento. Non sono ancora stati identificati con assoluta certezza i tempi di recupero, anche se per lui si prospetta un’assenza che va dalle due alle tre settimane di tempo circa: motivo per cui non sarà a disposizione di Inzaghi per Inter–Juve. Rientro atteso dopo la sosta per lui. Di seguito la nota ufficiale da parte del club.

Infortunio Bastoni, c’è l’esito UFFICIALE degli esami: il comunicato dell’Inter

“Alessandro Bastoni si è sottoposto questa mattina a esami clinico-strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nella prossima settimana”.