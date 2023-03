Ha firmato fino al 2027: Inter, colpo da 30 milioni

I nerazzurri vanno a caccia del potenziale erede di de Vrij. Spunta un nuovo nome per la difesa. Affare non semplice, ma i nerazzurri provano a chiudere

In attesa di conoscere quella che sarà la risposta definitiva di Stefan de Vrij, in merito al suo eventuale rinnovo di contratto o meno, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata ed inizia a proiettare, perciò, il proprio sguardo al futuro.

Sono trascorsi ormai diversi mesi dal momento in cui l’intera dirigenza nerazzurra ha messo a disposizione di Stefan de Vrij e del suo agente Federico Pastorello un biennale leggermente al ribasso rispetto ai 4 milioni di euro circa a stagione che l’olandese percepisce attualmente. Dopo aver preso atto delle prestazioni sempre più in fase calante da parte del classe ’92 nel corso di questi ultimi anni, e della sua età avanzata tra l’altro, le intenzioni da parte dell’Inter sono sì quelle di arrivare a trovare l’intesa definitiva per il prolungamento di contratto del calciatore, ma su cifre leggermente ridotte.

Al momento, però, non è ancora stata data alcuna risposta da parte del diretto interessato: motivo per cui l’Inter, nel frattempo, ha già incominciato a cautelarsi: gettando, di fatto, un occhio su qualche altro diretto interessato. Tra questi, occhio al nome di Micky van de Ven. Segnatevelo per bene, perché quello del classe ’01 è uno di quei nomi su cui ben presto si scatenerà una vera e propria asta di mercato.

Calciomercato Inter, occhi puntati su van de Ven: anche Barcellona, City e Liverpool ci provano

Tra i calciatori che, quest’anno più che mai, si stanno mettendo in grandissima evidenza nel campionato di Bundesliga, c’è sicuramente Micky Van de Ven, attuale difensore del Wolfsburg che ha già collezionato importanti numeri in stagione.

Ben 27 presenze collezionate in quest’annata dal classe ’01, a cui si sommano anche 1 splendida rete e 2 buoni assist. Il difensore era già andato a segno nel match dello scorso 8 novembre contro il Borussia Dortmund, ma non è questo il dato che ne fa di lui uno dei migliori prospetti futuri. Trattasi, per l’appunto, di un centrale difensivo che, oltre ad essere alto 1,93 m, ne fa della corsa e della velocità i suoi maggiori punti di forza (è lui, non a caso, il più veloce del campionato in quel ruolo).

Ad essere sinceri poi, nonostante la giovanissima età, l’olandese vanta già un sacco di pretendenti. Barcellona, Manchester City e Liverpool: queste sono solamente alcune delle diverse società interessate al calciatore, tra cui trovano posto anche Juventus e Milan. Oltre alle due italiane, però, anche l’Inter si è già fatta una propria idea su van de Ven: giocatore su cui sarà difficilissimo mettere le mani. Per quale motivo? Se non altro per il fatto che l’olandese ha da poco rinnovato assieme ai ‘Die Wolf’ sino a giugno 2027 a fronte di un ingaggio da 3 milioni di euro lordi a stagione e, oltre a questo, dispone di un valore di mercato che, ad oggi, si aggira sui 30 milioni di euro.

Soffermandoci per un attimo sul fronte Juve però, in quanto il calciatore intriga particolarmente anche i bianconeri, è più che doveroso aprire una parentesi sulla ‘Vecchia Signora’: prossima avversaria in campionato dell’Inter e che, così come i nerazzurri, appare parecchio interessata ad un determinato obiettivo per la panchina (ossia Antonio Conte). Di seguito le parole rivolte da parte di un ex bianconero a riguardo.

Padovano a Tv Play: “Conte uno dei migliori tecnici al Mondo, lo riporterei alla Juve”

L’ex calciatore della Juventus, Michele Padovano, è intervenuto in diretta ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, trasmissione condotta in onda su Tv Play, per parlare a proposito del flirt che sembra esserci tra i bianconeri e Antonio Conte.

“Considero Conte come uno dei migliori allenatori del mondo, è un vincente. Quello che riesce a trasmettere ai propri ragazzi non lo fa nessun altro. Se io mi trovassi nei passi di un dirigente della Juventus lo riporterei immediatamente a casa. Conosciamo tutti quanti per bene la sua attuale situazione. Lui vuole tornare in Italia. Io, personalmente, è da lui che ripartirei. Dico questo perché dovunque è andato ha sempre vinto”.