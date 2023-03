Benfica-Inter ai quarti di Champions: possibile derby con Milan o Napoli in semifinale

A Nyon i nerazzurri di mister Inzaghi scoprono la squadra che dovranno affrontare nei quarti di Champions League

AGGIORNAMENTO 12.15 – Ancora una portoghese per l’Inter. Dopo il Porto agli ottavi, la squadra di Inzaghi affronterà il Benfica dell’ex Joao Mario ai quarti. In caso di qualificazione alle semifinali, Lautaro e soci dovranno vedersela con la vincente del derby italiano tra Milan e Napoli.

A Nyon l’Inter scopre l’avversaria che dovrà affrontare ai quarti di Champions League, un traguardo che in casa nerazzurra mancava da ben dodici anni e che i ragazzi di mister Inzaghi hanno raggiunto dopo aver superato il girone più difficile di tutti, con Barcellona e Bayern Monaco, ed eliminato il Porto di Conceicao agli ottavi senza incassare un gol.

In questo sorteggio non ci sono paletti, Lautaro e soci potrebbero quindi beccare anche una delle altre due italiane, ovvero Napoli e Milan. Le straniere più temibili sono senz’altro il Real Madrid di Ancelotti, campione uscente, il Manchester City di Guardiola e il sopracitato Bayern. Temibilissimi, ovviamente, anche il Chelsea spendaccione sul mercato e il Benfica dell’ex Joao Mario, ad oggi il centrocampista che ha segnato di più nei principali campionati europei. Nei gironi i lusitani hanno buttato fuori la Juventus.

IL TABELLONE DEI QUARTI

Sfida 1: Real Madrid vs Chelsea

Sfida 2: Benfica vs Inter

Sfida 3: Manchester City vs Bayern Monaco

Sfida 4: Milan vs Napoli

L’ACCOPPIAMENTO IN SEMIFINALE

Sfida 4 vs Sfida 2

Sfida 1 vs Sfida 3