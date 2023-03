Pogba un ‘problema’ per l’Inter: scippo targato Juve

Pogba rischia di diventare un problema anche per l’Inter. La Juventus potrebbe pensare ad un altro centrocampista, da tempo in ottica nerazzurra

La Juventus è alle prese con un altro caso legato a Paul Pogba. Il centrocampista francese era arrivato a parametro zero dal Manchester United, ma si sta rivelando un investimento flop a causa dei troppi infortuni che ne hanno pregiudicato l’impiego.

Male finora il mediano transalpino che era tornato in estate tra il grande entusiasmo generale salvo poi infortunarsi quasi subito, dovendo aspettare poi mesi e mesi, con polemiche annesse, prima di esordire nuovamente. Due sole presenze finora con la Juventus per Pogba, con un totale di appena 35 minuti ed una sequela di problematiche di natura fisica che non gli danno pace. L’infortunio al menisco degli albori della stagione, l’operazione che lo ha tenuto lungamente fermo, il rientro con altri acciacchi, poi l’esordio, le polemiche per un recente ritardo ed infine un altro infortunio ancora prima della gara contro la Sampdoria, con il club che ha ufficializzato la lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra. Ancora ai box dunque il classe 1993 che a 30 anni sembra già in fase calante della propria carriera. Un flop, considerando anche stipendio e contratto fino al 2026, che potrebbe far riflettere la Juventus.

Calciomercato Inter, Pogba potrebbe portare la Juventus a muoversi: spunta Musah

Troppe le problematiche di un Pogba che nei piani iniziali della Juventus sarebbe dovuto essere il fiore all’occhiello della mediana, in grado di apportare quel giusto mix di proprietà tecniche e forza fisica.

Al contrario il francese, che ha anche saltato il Mondiale, si sta rivelando un problema, e non è da escludere che in maniera indiretta lo possa diventare anche per l’Inter. Il futuro del 30enne di Lagny-sur-Marne è infatti da scrivere: l’addio al momento non conviene alle parti, anche se le riflessioni dalle parti della Continassa non possono che farle. Allegri infatti ha bisogno di forze fresche vista l’inaffidabilità fisica di Pogba. Addio alla Juventus o anche permanenza, ma a prescindere da questo i bianconeri potrebbero pensare ad un altro innesto. L’idea potrebbe anche ricadere su Yunus Musah del Valencia per rimpiazzarlo. Si tratta di un polivalente centrocampista statunitense, accostato lungamente anche all’Inter, in grado di abbinare dinamismo, forza fisica ed anche qualità. Dalla Juve hanno grandi rapporti con il Valencia, e l’Inter rischierebbe di perdere di vista Musah valutato sui 25 milioni.