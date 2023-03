Barella-Lautaro, gli interisti ‘tremano’: rivoluzione da 300 milioni

In Francia parlano di un PSG pronto a far partire una nuova rivoluzione: lo sceicco potrebbe mettere a disposizione 300 milioni per costruire la squadra perfetta per vincere la Champions

E non è impossibile credere che una simile suggestione abbia fondamento. La proprietà del club parigino ci ha abitato ad affari incredibili nel corso degli anni. E dato che Messi, Mbappé e Neymar non bastano a trionfare in Europa, Nasser Al-Khelaïfi si prepara a sborsare 300 milioni per portare avanti l’ennesima rivoluzione.

Fra i giocatori nel mirino del PSG potrebbero esserci anche Lautaro Martinez e Nicolò Barella. Il vero sogno è Haaland del City. Ma il Paris Saint-Germain, come riporta il portale francese Le10Sport, potrebbe buttarsi anche su Marcus Rashford del Manchester United e il centrocampista Bernardo Silva del City. Proprio in alternativa a questi due profili, i nomi più apprezzati sono quelli dell’argentino e del sardo dell’Inter.

Sembra fantacalcio, ma con il PSG tutto può succedere. Bisogna quindi aspettarsi un calciomercato estivo ricchissimo di colpi di scena. Lo sceicco ha già fatto capire di voler provare a mettere insieme la coppia d’attacco più forte del mondo: Erling Haaland e Kylian Mbappé. Ma anche un Lautaro-Mbappé non sarebbe male per i parigini.

Rivoluzione da 300 milioni per il PSG: Lautaro e Barella nel mirino

Uno degli sponsor a Parigi di Lautaro è proprio Leo Messi, che però non è per nulla sicuro di continuare a indossare anche l’anno prossimo la maglia del PSG. La situazione per la Pulce non è così tranquilla in Francia. Ultimamente sembra svogliato. In più si vocifera che non abbia mai risolto i suoi problemi con Mbappé.

L’argentino non ha infatti rinnovato il contratto con il club e con buona probabilità si svincolerà a giugno. Stesso destino per Sergio Ramos. Anche il difensore è in scadenza a giugno, e le trattative per il rinnovo al momento sono in stand-by. Diciamo pure in alto mare. Lo spagnolo sarebbe ancora in attesa di una chiamata da parte dei dirigenti della società, ma secondo la stampa francese il club parigino starebbe pensando di lasciarlo andare gratis. E senza alcun rimpianto.

Per Messi le cose sembrano ancora più complicate. Il problema è che non c’è accordo ne sulla durata del contratto e sullo stipendio. Leo vorrebbe essere pagato quanto Mbappé (poco più di 70 milioni di euro a stagione), e lo sceicco non ci sta. E sembra che l’Al-Hilal possa promettere al campione del mondo argentino tutti i soldi che vuole: gli arabi sono molto interessati a profili del genere.

Critiche a Messi: la fine di un amore tormentato?

A Parigi i tifosi ce l’hanno a morte con la Pulce. E pare che i gruppi principali dei supporter abbiano deciso di fischiare l’attaccante argentino Lionel Messi. La sua colpa? Non aver portato avanti la squadra in Champions, e non essersi impegnato abbastanza in campo negli ultimi mesi.

“Lo fischiamo perché passa troppo tempo senza lavorare sul campo. Non vogliamo che questo continui” si legge nel messaggio pubblicato dai tifosi del Collectif Ultras Paris. Domenica 19 marzo, i parigini ospiteranno il Rennes per il 28° turno di Ligue 1. Messi sarà sommerso di fischi. Come reagirà. L’argentino è al PSG dal 2021, e in queste due stagioni con l’argentino non ha portato ciò che tutti si aspettavano: tanti goal e tanti trionfi in Europa.

Resterà ancora a Parigi? E Lautaro si allenerà con lui? Tutto è possibile, come dicevamo. Anche gli scenari più assurdi e improbabili, quando si tratta di PSG, possono concretizzarsi. Ecco perché la pista non è da scartare.