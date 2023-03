Via Skriniar e colpo grosso in Premier: l’Inter insiste

Il centrale slovacco lascerà l’Inter a giugno e Marotta sonda i rinforzi, individuato tra le file dello United un potenziale sostituto per Inzaghi

Sono trascorse settimane dall’annuncio da parte dell’entourage di Milan Skriniar in relazione al mancato raggiungimento dell’accordo di rinnovo del contratto con l’Inter. Il conseguente avvio della pratica di ‘immatricolazione’ tra le file del PSG aveva destato forte malcontento nell’ambiente nerazzurro, ma il tempo sembra iniziare a smorzare i colpi.

Il difensore centrale resterà un elemento importante nell’organico di Simone Inzaghi fino al termine dei giochi stagionali, con la qualificazione ai quarti di finale di Champions League che potrà fungere da ulteriore rampa di lancio per il suo approdo in Ligue 1 il prossimo anno. Al tempo stesso, la dirigenza di Viale della Liberazione è fortemente impegnata fronte mercato per garantire al tecnico piacentino un valido sostegno in difesa a partire da luglio. Tra i tanti profili sondati nelle ultime settimane continua a piacere un elemento che ha fatto molto discutere in Inghilterra nel corso degli anni, perché passato dall’essere pedina fondamentale negli schemi del Manchester United a elemento di fondo della difesa di Erik ten Hag.

Calciomercato, ancora Lindelof nel mirino di Marotta: chance a fine stagione

Si tratta del centrale svedese Victor Lindelof, classe 1994 in scadenza di contratto coi ‘Red Devils’ nel giugno 2024. L’Inter, come logico, non potrà pensare di strapparlo alla concorrenza a parametro zero ma potrà tentare l’affondo definitivo a mezzo di un’operazione di prestito con eventuale diritto di riscatto. A riportarlo è ‘calciomercatonews.com‘.

Per lui si tratterebbe di un’occasione irrinunciabile perché tornerebbe a calcare palcoscenici importanti da protagonista, piuttosto che continuare a fungere da ombra alle spalle dei compagni di reparto di Manchester. Il tecnico olandese ten Hag non ha intenzione di investire ancora su di lui in futuro e per questo motivo si esclude la possibilità di prolungamento di contratto a fine stagione, fino al giugno 2025, lasciando quindi carta bianca all’Inter per discutere delle cifre di riscatto al ribasso. Al momento si parla di circa 15 milioni di euro che potrebbero scendere ancora di un paio di milioni nel caso in cui non dovesse raggiungere la dozzina di presenze nel campionato di Premier League. Oggi il centrale è fermo a nove, con una partecipazione media attiva inferiore all’ora di gioco.