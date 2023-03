Ex ‘prodigio’ in cerca d’autore: emarginato e proposto all’Inter

Un ex baby prodigio che nel corso degli anni si è andato via via perdendo. Questo il destino di Dele Alli, centrocampista inglese in cerca d’autore

Non sempre avere un inizio di carriera promettente porta poi a raccogliere i frutti sperati. Lo sa bene anche Dele Alli, trequartista inglese con passaporto anche nigeriano, che ai tempi del Tottenham sembrava l’enfant prodige del calcio britannico.

Sembrano lontanissimi i tempi in cui il classe 1996 di Milton Keynes dominava e impressionava in tenera età con la maglia degli Spurs, con la quale soprattutto tra il 2015 e il 2018, ha messo insieme annate ricchissime di gol ed assist, divenendo un centrocampista prolifico e perfettamente assimilabile ad Harry Kane, l’altra grande stella della fase offensiva della squadra. Alli è un calciatore polivalente, che in carriera ha occupato quasi ogni ruolo della mediana, finendo per superare la doppia-doppia di gol e assist per ben tre annate di fila, col picco massimo arrivato nel 2016/17, quando mise a referto 22 reti e 13 assist, risultando a dir poco decisivo per i londinesi. Alli nell’annata 18/19 ha anche giocato da titolare la finale, poi persa, di Champions League contro il Liverpool sfiorando il successo massimo di una carriera che gradualmente è andata sempre più verso il basso.

Calciomercato Inter, Dele Alli già in uscita dal Besiktas: caccia ad una nuova avventura

Tanti infortuni ed un rendimento, anche strettamente numerico, sempre meno convincente per Dele Alli col trascorrere delle annate, fino alla svolta di carriera del gennaio 2022 quando è stato ceduto all’Everton dopo essere finito ai margini della rosa del Tottenham.

Il rilancio del classe 1996 alla fine non è mai arrivato, perchè nella metà blu di Liverpool ha raccolto 11 presenze, con minutaggio basso e nessun sussulto fino a fine annata, prima di giocare poco meno di 40 minuti dell’inizio della stagione attuale ancora con i ‘Toffees’ che a fine agosto lo hanno quindi dirottato in prestito annuale al Besiktas. Il calciatore però non sembra uscire dal tunnel negativo, tanto che sarebbe stato estromesso dal club turco, e dovrebbe chiudere in tribuna quest’ultima parte di stagione. Ormai emarginato in attesa di una nuova avventura, con un contratto in scadenza 2024 con l’Everton, che per cederlo potrebbe anche andare verso una risoluzione.

A quel punto l’entourage potrebbe fare il giro di squadre per offrirlo in diversi lidi come occasione rilancio e non è da escludere che possa essere proposto anche all’Inter. Si tratta ad ogni modo di un calciatore sfiduciato e complesso da gestire, che occuperebbe peraltro un posto da extracomunitario viste le nazionalità.