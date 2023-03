Le formazioni UFFICIALI di Inter-Juve: Lukaku con Lautaro, Allegri a specchio

Le scelte di Inzaghi e Allegri per il derby d’Italia valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni del derby d’Italia di scena fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’ e valevole per la 27esima giornata di Serie A.

Inzaghi in emergenza dietro, il terzetto è quindi obbligato: Darmian e Acerbi ai lati di Stefan de Vrij. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, in cabina di regia si rivede Brozovic. A centrocampo riposa Mkhitaryan. Davanti Lukaku parte dal 1′ in coppia con Lautaro. Anche Allegri con il 3-5-2: Chiesa e Di Maria partono dalla panchina, in attacco Soule e Vlahovic.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVE

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu; Lukaku, Lautaro. All.: Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulé, Vlahovic. All.: Allegri

ARBITRO: Chiffi di Padova