100 milioni per infiammare il mercato: coinvolta anche l’Inter

Il Barcellona in campionato è tornato a fare la voce grossa, e pare intenzionato a farlo anche in sede di calciomercato con 100 milioni di possibili spese

È tornato a ruggire dopo un paio di stagioni complicate il Barcellona, che grazie ad un nuovo ed entusiasmante progetto tecnico sta trovando la strada giusta soprattutto in Liga, dopo aver già vinto la Supercopa di Spagna.

La squadra di Xavi conduce autorevolmente il campionato iberico mettendosi alle spalle persino il Real Madrid di Carlo Ancelotti con buon margine, e sembra assolutamente intenzionato a mantenere il passo fino alla fine per riportare in Catalogna la Liga. Un titolo che sarebbe importante per sancire la bontà di un nuovo progetto tecnico partito con l’addio di Leo Messi e perfezionato dall’arrivo in panchina di Xavi dello scorso anno. Un nuovo volto che il Barça sta anche modellando attraverso le sessioni di calciomercato, andando a potenziare la squadra, al netto di qualche ostacolo economico da superare. Il Barcellona, al netto di come finirà questa stagione, sta anche già lavorando sulla pianificazione della rosa per la prossima annata con l’obiettivo di mettere su una squadra da Champions League.

Calciomercato Inter, il Barcellona pronto ad affari da 100 milioni: due colpi e la suggestione Brozovic

Laporta e Alemany stanno provando a seguire una tabella di marcia con l’intenzione anche di risparmiare su qualche cartellino con un paio di colpi importanti a zero. Tra questi si lavora su nomi come Inigo Martinez e Gundogan, ma andrà fatto un ragionamento anche su altre spese.

Allo stesso tempo il club intende fare investimenti significativi dove possibile, e secondo quanto evidenziato da ‘As’ il Barça intenderebbe mettere sul piatto la bellezza di 100 milioni di euro per rilevare i cartellini di due grandi obiettivi di Xavi: Juan Foyth, difensore argentino del Villarreal, e Vitor Roque, utile ad aumentare le rotazioni offensive. Il primo ha una clausola rescissoria di 54 milioni di euro nel suo contratto con il sottomarino giallo, mentre il secondo ha un prezzo sui 40 milioni di euro. Il brasiliano si sta facendo largo con l’Atletico Paranaense.

A tali investimenti potenziali va sempre aggiunto l’interessamento per Brozovic, che piace da tempo alla dirigenza catalana e potrebbe essere nei piani l’erede perfetto per Sergi Busquets. A tal proposito già a gennaio si è vociferato di un eventuale scambio con Franck Kessie, poi smentito da alcuni ambienti, ma sempre potenzialmente in piedi per le necessità delle due squadre.