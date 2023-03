Brozovic a giugno: 24 milioni sul tavolo

Del vero Marcelo Brozovic, il calciatore fondamentale e insostituibile di qualche tempo fa, ancora non c’è traccia. Il mercato su di lui però si muove

Lo scorso anno uno dei giocatori più importanti dell’intero scacchiere tattico di Simone Inzaghi è stato Marcelo Brozovic, regista croato in grado di svolgere in egual misura entrambe le fasi di gioco, mostrando leadership tecnica e di spogliatoio.

Si trattava di un calciatore praticamente insostituibile nello schieramento dell’Inter, che non poteva fare a meno della sua qualità, e che ha sentito parecchio le sue assenze quando raramente è mancato. Quest’anno invece Brozovic è stato per parecchio tempo ai box, prima del Mondiale ma anche all’inizio del 2023, e nonostante il rientro nei ranghi ormai da qualche settimana, del calciatore dominante dello scorso anno ancora non c’è traccia. Al netto di un rendimento tutto da ritrovare, il croato ha ancora parecchio mercato attorno a se e soprattutto in Spagna continua ad essere un calciatore seguito in ottica Barcellona, soprattutto qualora partisse Sergi Busquets.

Calciomercato Inter, il Barcellona non molla Brozovic: cifre tra Kessie e l’addio di Busquets

Il profilo di Brozovic è stato accostato a più riprese al Barcellona, e a gennaio anche nell’ottica di uno scambio con l’ex milanista Franck Kessie. Alcune fonti vicine alla dirigenza blaugrana hanno poi smentito tale situazione, con l’ivoriano legato alle sorti del club.

In un’intervista dei giorni scorsi al ‘Mundo Deportivo’, lo stesso Kessie ha ammesso: “Quando senti il ​​tuo nome in un altro paese, significa che lì hai mostrato tutto. Questa è la prima cosa che devi vedere, che hai fatto bene lì. Per questo sono contento perché tante squadre mi volevano lì, ma qui ho firmato un contratto quadriennale e sono un giocatore del Barça, sono qui solo da una stagione e mi vedo qui per tanti anni”.

A dispetto di queste parole distensive pare che Joan Laporta, e il ds Mateu Alemany abbiano colto l’occasione dell’incontro di Champions League che ha visto l’Inter pareggiare col Porto per incontrare Marotta e lo staff. Al netto di tutto il Barcellona fa sul serio per Brozovic. Probabile però che serva un addio di Sergi Busquets in quella posizione di campo, col croato come erede. Lo scambio ipotetico con Kessie resterebbe ipotesi complessa ma in piedi e dal punto di vista economico il Barça potrebbe garantire al croato un triennale da 8 milioni di euro, 24 netti in tutto.