Il nero ma senza l’azzurro: destinazione Germania

L’Inter potrebbe cambiare qualcosina nel proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Accostato anche de Paul, che però potrebbe avere altre strade

Panchina iniziale anche in una serata fondamentale come quella contro il Porto per Marcelo Brozovic, ancora a caccia della sua versione migliore. Il croato è tornato da tempo ma non è ancora il regista fondamentale dello scorso anno.

Calhanoglu è quindi divenuto un jolly importante per Inzaghi, sia da mezzala che davanti alla difesa, ma per il futuro qualcosa potrebbe anche cambiare nella struttura della mediana interista. Tra entrate ed uscite la prossima estate qualcosa potrebbe essere fatto, soprattutto per incrementare ulteriormente la qualità del reparto. Un nome che è stato fatto a più riprese in ottica Inter è quello di Rodrigo de Paul, centrocampista di qualità e quantità con un passato all’Udinese e che ora è all’Atletico Madrid, dove il rendimento non sempre è stato come quello mostrato negli anni di Serie A. Lo scorso dicembre inoltre il forte argentino ha anche vinto il Mondiale in Qatar da protagonista al fianco di Leo Messi e soci. Un calciatore a tutto tondo, in grado di dire la sua ad alti livelli, al di là della sua avventura a Madrid.

Calciomercato Inter, de Paul idea per il Borussia Dortmund: caccia al dopo Bellingham

26 presenze totali con due gol e tre assist con l’Atletico finora per de Paul, che a fine stagione potrebbe anche cambiare aria nel caso in cui si presentasse la giusta occasione da perseguire.

Il contratto è lungo con la compagine di Simeone fino al giugno 2026, ma diverse volte è stato accostato ad un eventuale partenza e soprattutto ad un nuovo futuro in Serie A, in particolare in ottica Inter. Il suo nome però potrebbe anche stuzzicare altrove, con una squadra in particolare che potrebbe avere bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche. Occhio al Borussia Dortmund, che uscito dalla Champions, punterà sul campionato provando a chiudere la stagione con una grande gioia. Il BVB ha peraltro tra le proprie fila una stella splendente come Jude Bellingham che tra Inghilterra e Spagna ha mercato ovunque, col club che chiede circa 150 milioni di euro per il cartellino. Una cessione possibile e milionaria per la prossima estate che costringerebbe il Dortmund a cercare come minimo un nuovo calciatore di qualità in mediana. Non andrebbe esclusa anche un’eventuale dea de Paul in uscita dell’Atletico.